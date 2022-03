El mensaje de Adam Sandler a Chris Rock en su momento más duro

La amistad entre Adam Sandler y Chris Rock está firme tras décadas de trabajar juntos. Así quedó demostrado con un posteo en el que el actor y productor le brindaba apoyo al cómico, luego de que fuera golpeado por Will Smith en la ceremonia de entrega de los Oscars.

El escándalo fue mayúsculo: Chris Rock se encontraba presentando el premio al mejor documental, cuando no tuvo mejor idea que hacer un chiste sobre la falta de cabello de Jada Smith, esposa de Will. El actor no se tomó la broma a la ligera, y decidió acercarse al comediante y asestarle una dura bofetada. Confundido, Rock siguió con la presentación del premio, mientras Smith le gritaba obscenidades desde su asiento.

En las redes sociales la reacción fue variada. Algunas personas justificaron el accionar de Smith, ya que su esposa sufre de alopecia, una enfermedad que lleva a la caída del cabello. Mientras tanto, otros consideraron que nada justificó la violencia con la que el actor atacó al comediante, y además criticaron el momento elegido para hacerlo. Por lo pronto, el Oscar al mejor actor que ganó el protagonista de King Richard sigue en su poder, ya que la Academia no tomó medida alguna tras el incidente.

El mensaje de Adam Sandler

Una de las voces más esperadas luego del escándalo era la del actor y productor Adam Sandler, una de las personas más poderosas de Hollywood. Sandler y Rock trabajaron juntos en numerosas oportunidades, en películas como Son como niños o La peor semana. Se conocieron hace décadas, cuando ambos eran comediantes dando sus primeros pasos. De hecho, ambos estuvieron presentes en las bodas del otro, y Sandler llegó a bailar con la tía de Rock, según contó este a la revista Esquire.

Es por eso que una vez ocurrida la bofetada de Smith, el nombre de Adam Sandler fue tendencia en las redes. Todo el mundo estaba muy expectante de qué sería lo que diría el actor sobre el tremendo incidente. Pues la respuesta fue algo decepcionante. Sandler escribió un mensaje de apoyo para su amigo en Twitter, pero sin mención directa del escándalo.

Can’t wait for this. Love you buddy! pic.twitter.com/2b9iywyJg5 — Adam Sandler (@AdamSandler) March 29, 2022

A través de un breve mensaje, Sandler le recordó a su amigo que lo quiere, y además hizo publicidad de su nueva gira. Con una foto del nuevo tour mundial de Chris Rock, Ego Death, el protagonista de Billy Madison va a la escuela dijo: "No puedo esperar a que llegue esto. ¡Te amo amigo!". Así, evitó generar más controversia con Will Smith, quien sigue en el centro de la polémica.