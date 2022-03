El día que Victoria Ruffo saltó en paracaídas y sorprendió a sus fans

Es una diva aventurera que nadie se imagina hasta dónde puede llegar. Incluso, saltó en paracaídas y sorprendió a todos sus fans con ese costado tan osado. ¿Te la imaginas? Victoria Ruffo es una amante de los deportes extremos. ¡No solo es la Queen de las telenovelas!

Victoria Ruffo, actualmente tiene 59 años. Es famosa y reconocida por su excelente trabajo como actriz en las telenovelas mexicanas. Es tal su talento, que la mayoría de los productores le han dicho que nadie es como ella al momento de tener que llorar en la pantalla chica. Sin embargo, tiene una faceta que muy pocos conocen y que comparte con su familia.

Amante de la aventura extrema: Victoria Ruffo saltó en paracaídas

Sí, Victoria Ruffo es una amante de los deportes extremos, la aventura y todo lo comparte con sus seres queridos. Mucho de lo que se ha animado a hacer, es porque tiene hijos adolescentes, y con tal de compartir con ellos, se arriesga a todo.

Por ello, al momento de vivir deportes extremos, Victoria es la primera en levantar la mano. Pues la actriz se ha aventado en paracaídas en más de una ocasión y sorprendió a sus fans:

"Es una experiencia padrísima que me encantaría repetir pronto". No obstante, no fue solo eso. Nadie imaginaba que la protagonista de 'La Madrastra' fuera una aficionada a la adrenalina. En el mismo viaje familiar se aventó también por una tirolesa, en el puerto mexicano de Acapulco.

Al parecer, dentro del seno familiar, la no tan pequeña Victoria, es la mejor compañía de aventuras para la actriz. Se ve que heredó el espíritu aventurero de su mamá.

Más que una Queen: Otras curiosidades de Victoria Ruffo

No todo tiene que ver con la aventura extrema. En la vida de Victoria Ruffo hay otras pasiones que comparte con sus hijos. Es una ferviente seguidora de la lucha libre, a tal punto que presume de su amistad con el luchador mexicano 'El hijo del Santo', con quien cada tanto comparte algunas comidas y reuniones.

De la misma manera, se ha conocido que la actriz tiene, además, un gran amor por los felinos -en especial los leones- y cada vez que puede, se retrata con alguno. En una fotografía dentro de su Instagram, se la ve junto a 3 cachorros de tigre, muy tiernos.

Se ve que es mucho más que una actriz de nivel y hasta lo demuestra divirtiéndose en con los filtros de Snapchat donde bromea con su hijo Anuar. ¿Te imaginabas a Victoria Ruffo fanática de las aventuras?