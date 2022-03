Así de hermosa luce la hermana de “Betty la fea” en la vida real

Ana María Orozco es una actriz colombiana nacionalizada argentina que se llevó todos los aplausos cuando protagonizó "Yo soy Betty, la fea", una de las telenovelas que conquistó el corazón de grandes y chicos, de mujeres y hombres. Actualmente, la bella morocha tiene dos hijas llamadas Lucrecia Quaglia y Mia Quaglia.

El gran talento que posee Ana María lo lleva en las venas desde muy pequeña ya que es hija del actor Luis Fernando Orozco y la exlocutora de radio Carmenza Aristizábal. Esto claramente se ve reflejado en sus actuaciones que han impactado en sus fanáticos de todas partes del continente.

En esta oportunidad, la bella actriz no es tendencia por su carrera sino por su hermana, Verónica Orozco, que es una actriz colombiana de 42 años que llegó a ser reconocida en toda latinoamérica por la exitosa serie A corazón abierto. Además, en 2006, Verónica decidió lanzarse al mercado musical colombiano con su sencillo "Las bragas", canción que causó polémica en la opinión pública, debido a su letra.

Hace algunas horas, la hermana de Ana María Orozco realizó una publicación en su perfil oficial de su cuenta de Instagram que no solo demostró la gran belleza que tiene sino también su extensa popularidad. Con un look casual la talentosa artista se acaparó la atención de sus fans de todo el país cafetero. Además agregó una frase que dice lo siguiente:

"Reporte del FEP? ?? Besos y buenas noches corazones!"

Verónica Orozco habló de sus exnovios

Recientemente la brillante actriz colombiana habló de sus exnovios y sobre ellos dijo que pudo darse cuenta que ya no compartían muchas cosas en común. De Rodrigo Triana aseguró que vivió 5 años junto a él y tenían una especie de matrimonio, lo adoraba, pero “todo se derrumbó”. Agregó: “Fue una relación divina, pero llegó a su fin. Su familia es también la mía”. Además la actriz dijo que “las cosas no estaban bien, Rodrigo estaba grabando una novela, viajaba mucho y ya casi no estábamos juntos, ahí quedó la cosa”.

De Martín de Francisco también tuvo palabras positivas. “Los dos dijimos que mejor nos iba como amigos, para qué nos casamos. Nos queríamos mucho y la pasábamos bien juntos. Teníamos una gran amistad, la pasábamos bien, pero no éramos compatibles en ciertas cosas”. Bromeando, añadió “mucho fútbol y a mí no me gusta el fútbol”.