Fue en el año 2011 cuando el galán de telenovelas William Levy conoció a la famosa cantante Jennifer Lopez. Al parecer, la Diva del Bronx quedó deleitada por su atractivo y lo eligió para que participe en el video de una canción suya.

Actualmente, William Levy es uno de los actores hispanos más famosos y buscados del momento. El intérprete de origen cubano además de ser el galán de “Café con aroma de mujer”, la telenovela colombiana donde comparte roles protagónicos con Laura Londoño y Carmen Villalobos, ha demostrado que tiene otros dones.

Varias de sus colegas y amigas han caído rendidas a sus encantos y es que su atractivo físico ha enamorado tanto al público como a muchas famosas, así fue el caso de Ángela Aguilar que reconoció que desde chiquita lo admira y es su “amor platónico”. Sin embargo, lo mismo sucedió con Jennifer Lopez, pero hace ya varios años atrás.

La canción de Jennifer Lopez en la que participó William Levy

Que William Levy se robe todas las miradas, no es una novedad, pero lo que nadie se esperaba, es que también conquistaría a Jennifer Lopez. Fue en el año 2011 cuando el actor conoció a la famosa cantante. En ese momento, la popularidad del cubano hizo que la diva del Bronx se fijara en él. Y eso, no fue todo. Hizo de todo para que lo busquen y luego aceptara a ser el protagonista masculino de su video para la canción “I´m into you”.

En dicho video, se pueden ver muy bien a Jennifer López en los brazos de William Levy mientras juntos disfrutan de un atardecer en la paradisiaca playa de Xcacel en la Riviera Maya.

Jennifer Lopez y William Levy: mucha química

No podía ser de otra manera, las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales e incluso hasta surgieron rumores de un posible romance entre ellos debido a la gran química que se veía a simple vista.

Días después de rodaje, William Levy aseguró que se sintió muy a gusto junto a Jennifer Lopez: “Fue muy lindo. Me sentí muy cómodo. Jennifer es una persona muy sincera y divertida”.

En la misma línea añadió: “La verdad es que me divertí mucho. Fue maravilloso ver como una persona tan grande puede ser a la vez tan sencilla, además de ser realmente divertida”.

Cabe señalar que el vídeo de la canción “I’m into you” fue grabado en Yucatán y se estrenó el 2 de mayo de 2011 para el programa matutino de la cadena NBC Today Show.

¿Te gusta como se ven Jennifer Lopez y William Levy juntos?