El día que secuestraron a las hermanas de Thalía y quién las rescató

Pasaron casi 20 años que Laura Zapata y Ernestina Sodi, las hermanas de Thalía fueron secuestradas al salir del teatro. Fue la propia actriz que recordó el hecho tantos años después y agradeció estar viva. Entérate de quién las rescató.

Para sorpresa de muchos, no las rescató Thalía. Fue precisamente Laura Zapata quien recordó -a través de su cuenta personal de Twitter - que hace casi 20 años que ella y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas. Si bien ambas finalmente fueron rescatadas, lo cierto es que desde ese momento la famosa familia se fracturó y tanto la actriz como la escritora, no se hablaron más.

Laura Zapata, les preguntó a sus seguidores si recordaban qué estaban haciendo cuando se enteraron de que había sido secuestrada. Asimismo, aprovechó para agradecerles a quiénes oraron por ella y enfatizó en que se siente muy bendecida por poder estar contándolo, luego de haber pasado casi dos décadas del secuestro.

El día que raptaron a las hermanas de Thalía

Fue el 22 de septiembre de 2002, que Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas en donde era el Distrito Federal. Ambas, salían de un teatro. La actriz estuvo cautiva durante 10 días y su hermana fue liberada 5 días después. En esos momentos, y de acuerdo con reportes periodísticos, los responsables de dicho acontecimiento fueron 5 personas de 'Los Tiras', una famosa banda delictiva que operaba en la capital del país.

¿Nadie pagó el rescate de las hermanas de Thalía?

"Nadie, ni Thalía, pagó el rescate" fueron las palabras exactas de Laura Zapata quien reveló que nadie de su familia, ni siquiera Thalía, quisieron pagar por su rescate. Vale recordar que el mismo -supuestamente-, era de 5 millones de pesos. No solo lo pensó Thalía, porque algunas personas más, como el actor Alfredo Adame, creyeron que la actriz habría fingido un plagio sólo para sacarle dinero su hermana y a quien es su actual esposo, Tommy Mottola.

Sin embargo, Zapata obviamente lo negó siempre y hasta en reiteradas ocasiones ha contado a los medios de comunicación cómo fue que dicho secuestro que fracturó a toda a la familia.

Por una parte, lo más triste que recuerda es que nadie aportó dinero para rescatarla. Ni Thalía, ni su familia, ni su exesposo. Como si fuese poco, otros temas que potenciaron la tensa relación fue en el año 2005 cuando Thalía le impidió sacar a la luz la puesta en escena de la obra “Cautivas” donde relataba cómo había sido su secuestro.

"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía, ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público", dijo una de las hermanas de la cantante.

Laura Zapata revive en exclusiva el doloroso pasaje de su secuestro, en donde además descubrió que algunos integrantes de su propia familia no quisieron pagar el rescate. #Ventaneando uD83DuDCFA



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. uD83DuDC49 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/8k0LZnaacY — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 25, 2020

Por su parte, le tomaron casi 6 años poder volver a salir a la calle con tranquilidad y en cuanto a su hermana confesó: "Ernestina no se recuperó de esta experiencia, ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no"

¿Tu crees que haya sido un plagio el secuestro de las hermanas de Thalía?