Thalía, preocupada por su aspecto físico después de la pandemia

La cantante y actriz mexicana Thalía disfruta mucho de interactuar con sus fans a través de las distintas herramientas que brindan las redes sociales.

Tal es así que, cuando tiene tiempo libre, muestra a sus fans escenas de su vida personal y familiar.

Hace pocos días, durante una transmisión en su cuenta de Instagram, la estrella compartió su mañana de domingo, saludó a sus seguidores y describió la escena de sol, mar y viento, con pájaros volando alrededor, lo que catalogó como un privilegio. “¡Qué hermoso! Dios es hermoso, Dios es grande, Dios es perfecto”, suspiró al ver la belleza de la naturaleza.

Pero pronto, su rostro contemplativo se transformó en un gesto de preocupación por algo que ella misma definió como un tema completamente banal, y que tiene que ver puramente con su aspecto físico: “¿Qué voy a hacer con esta papada?”, exclamó la celebridad.

Thalía hablando con sus seguidores

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia, y obviamente con estos teléfonos inteligentes, me ha salido una papada cañona, yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no las tenían”, observó la cantante, haciendo referencia a la postura que se adquiere al estar tanto tiempo frente a las pantallas, y al tiempo de mayor sedentarismo vivido en los últimos dos años por causa de la cuarentena por el Covid-19.

Seguidamente, se mostró dispuesta a hacer cualquier cosa para quitarse la papada, pero aclaró que sin cirugías: “¿Quién nos va a quitar esta papada? No quiero navajas, pero debe haber alguna máquina maravilla, estos tratamientos, las esteticistas”, rogó la estrella, durante una mañana de relax en su lujosa mansión de playa.

Lo cierto es que en la imagen, la actriz de 50 años, famosa por sus protagónicos en las telenovelas más populares de México y con una trayectoria musical que la coloca entre las mayores consagradas del continente, se ve espléndida.

Y al parecer, pronto se olvidó de su problema estético con la papada, y compartió con sus fans unas imágenes donde se pueden ver varias personas practicando kitesurf en el mar que se ve desde su casa. La celebridad no dudó un segundo: “Yo quiero hacer eso, a ver quién sabe hacer eso, que me de unas clasecitas”, expresó la diva que, al parecer, traslada sus demandas a sus seguidores.

Ese mismo día más tarde, Thalía salió de compras y enseñó unos conejos de felpa, con los que se divirtió haciéndolos saltar por el market, y aseguró que se llevaría uno en su bolsa.