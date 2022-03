Estas fueron las parejas de Ana de Armas

Repasamos los grandes amores en la vida de Ana de Armas, la actriz cubano-española que nació el 30 de abril de 1988 en Santa Cruz Del Norte, Cuba y actualmente tiene 33 años. Estas fueron sus parejas que, en su mayoría, han sido famosos.

Parece que Ana Celia de Armas Caso, más conocida artísticamente como Ana de Armas ha vuelto a encontrar el amor tras su divorcio con Marc Clotet y luego de romper con Ben Affleck, la actual pareja de Jennifer López. Según varios medios, afirman que la actriz estaría saliendo con Paul Boukadakis, el vicepresidente de Tinder de 37 años.

"Paul y Ana se conocieron a través de amigos. Él vive en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Mónica. Ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella se fuera de Estados Unidos para rodar su nueva película" fue el relato de una fuente cercana.

Las parejas de Ana de Armas

Aunque los rumores no cesan de que la actriz cubano-española estaría nuevamente enamorada, aún no ha confirmado nada. De ser cierto, seguro que no esconderá nada. Mientras, hacemos un repaso por las parejas que tuvo, ya que siempre ha sido muy abierta respecto a su vida sentimental en las redes sociales. Incluso, ha colgado fotos con muchas de sus exparejas y entre ellas se pueden nombrar a Alejandro Piñeiro, Edgar Ramírez y Franklin Latt.

Ellos, son solo algunos de los hombres que han ocupado su corazón. Otras parejas a las que también se la ha vinculado fue con Benicio del Toro y Scott Eastwood. Para ser más precisos, en marzo de 2020 se dio a conocer que tenía una relación con Ben Affleck, ya que nunca se escondieron. Sin embargo, se separaron en enero de 2021.

La joven de 33 años tuvo una relación con el ya nombrado artista cubano Alejandro Piñeiro. Se enamoraron en el año 2017 y nunca se supo cuándo terminó el romance hasta que se la vio con Affleck.

Durante la película 'Manos de Piedra' en el año 2016 conoció al actor venezolano Edgar Ramírez. Llegaron a las alfombras rojas del Festival de Cannes 2016 juntos, entre otros eventos, aunque terminaron separándose.

Yendo cada vez más para atrás, en el 2015 vivió una historia de amor con Franklin Latt, el famoso representante de actores. Según el medio Divinity, la cubana afirmó que fue "amor a primera vista" pero el romance no duró demasiado y en mayo de 2016, ya estaba en pareja con Edgar Ramírez.

Probablemente pocos lo recuerden, pero Ana de Armas también fue la novia de David Victori, el director de cine español. Fue en 2014, justo el año en que ella estrenó 'Por un puñado de besos'.

Con quien nadie se imaginaba que la actriz se casaría, es con Marc Clotet. Pero sí, pasaron por el altar en julio de 2011 y en 2013 se separaron: "Seguimos siendo amigos", declaró a la prensa el joven actor.

Ya con Scott Eastwood coincidieron en 'Overdrive' en el año 2017 y no tardaron en mostrarse. Sin embargo, nunca confirmaron si eran más que amigos. La relación con Benicio del Toro tampoco se confirmó del todo. Incluso, las especulaciones surgieron en 2008, cuando el puertorriqueño visitó España para rodar 'Che: El argentino' y cuando le preguntaron por el artista, ella respondió: "No le conozco lo suficiente para hablar de él".

¿Cuál de todas sus parejas recuerdas más?