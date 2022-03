Britney Spears: cómo mantiene la relación con sus hijos

Durante 13 años, Britney Spears estuvo bajo tutela de su padre que micro gestionaba su vida personal, su vida amorosa, sus finanzas y sus decisiones profesionales. En una audiencia en la corte de Estados Unidos, durante el verano de 2021, la creadora de éxitos de “Gimme More'' admitió valientemente ante un juez que considera que esa relación fue en todo momento abusiva. A pesar de todo esto, la cantante mantiene una buena relación con sus hijos.

También habló de cómo su familia supuestamente la mantuvo en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad y, a menudo, la amenazaban diciéndole que si no cooperaba con sus decisiones, finalmente perdería cualquier oportunidad de pasar tiempo con sus hijos, Sean y Jayden Federline.

A pesar de todo, la cantante de “Piece Of Me'' permanece cerca de sus hijos, tal vez aún más ahora que recuperó su libertad.

¿Por qué Britney Spears lloró por sus hijos?

En marzo de 2022, Britney Spears utilizó su página de Instagram para hablar sobre su relación con sus hijos mientras compartía el lado sentimental de la maternidad a medida que los adolescentes crecen.

Esta no es la primera vez que la cantante menciona que no le gusta mucho que sus hijos crezcan. Incluso les ha llegado a comentar a sus seguidores que tuvo que dar un paso atrás porque ya no la necesitan.

"Solamente diré que cuando mis hijos crecieron... LITERALMENTE APESTA", escribió la ganadora del Grammy en su foto de Instagram mientras lucía deslumbrante con un vestido negro y rojo con estampado floral.

“Ellos no me necesitan más... ¡He llorado muchísimo por mis hijos y no estoy mintiendo! Ojalá algún día pueda mostrar fotos nuestras recientes, pero mientras tanto, ¡respeto sus deseos!”.

Britney Spears, que actualmente está comprometida con su novio Sam Asghari, comparte a sus dos hijos con el ex bailarín Kevin Federline, con quien se casó en 2004.

Sin embargo, después de tres años de matrimonio, los dos decidieron separarse. Aunque, por lo que han comentado, han podido criar a sus hijos de manera efectiva y sin muchos problemas.

¿Por qué Britney Spears recibió menos custodia?

Britney Spears se indignó después de que un juez decidiera reducir su custodia del 50% al 30% luego de un altercado entre Jayden y su padre Jamie.

La moción se estableció en septiembre de 2019, casi al mismo tiempo que Britney Spears se negó a realizar su última serie de shows en Las Vegas.

Ella no ha ocultado que sus hijos a menudo fueron utilizados como una forma de hacer que ella hiciera cosas que no quería hacer, como cantar cuando Britney Spears realmente solo quería tiempo libre y estar con sus hijos.

Entonces, después de un supuesto altercado entre Jayden y Jamie, la artista vio reducida su custodia, dejándola triste y frustrada

En 2020, Jayden apareció en una sesión de preguntas y respuestas de Instagram Live en su página oficial (que luego se eliminó) donde dijo que no se llevaba bien con su abuelo y que le daba la impresión de que Britney Spears quería dejar la música, dejando en evidencia que tiene una buena relación con su mamá y que hablan de todo.

¿Qué te parece la relación entre Britney Spears y sus hijos?