Daddy Yankee anunció un triste noticia sobre su carrera

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más importantes de la música urbana y el verdadero Rey del Reggaetón es Daddy Yankee, quien a lo largo de los años ha demostrado el gran talento que posee, ya que supo adaptarse a las nuevas tendencias pero con su toque característico, logrando así canciones que son de las más escuchadas en todo el mundo.

Sin embargo, en esta ocasión, es tendencia por un triste anuncio sobre su carrera musical. El cantante más famoso del género urbano, a través de sus cuentas oficiales, dijo que pondrá fin a su exitosa carrera.

Este anuncio comenzó de la siguiente manera: "En esta carrera que ha sido un maratón al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, me han regalado. Sobre este género la gente dice que yo lo hice mundial pero fueron ustedes los que me dieron la llave".

Daddy Yankee en el clip que se titula "Al fin veo la meta. Gracias" continuó diciendo que "siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos. Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregandoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Los voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada 'Legendary'".

Cuánto cobraba Daddy Yankee por concierto

Hace algunos meses, el periódico digital El Tiempo publicó un artículo acerca de lo que ganan por presentación los artistas del momento en el reggaetón, el ritmo latino que domina en el mundo por las millonarias reproducciones de Spotify o de Youtube.

Sobre ello, el mencionado sitio afirmó que, antes de la pandemia, quien lideraba el ranking de las presentaciones más caras sería nada menos que Daddy Yankee, de quien se estima que cobra hasta un millón de dólares por presentación en vivo. Uno de los pioneros de este movimiento tendría una fortuna que supera los 40 millones de dólares según relató dicho diario colombiano.

Por otra parte, en cuanto a su carrera musical actual, tenemos que decir que con su canción "El problema", que lanzó a comienzos del año pasado, ha superado las 250 millones de streaming según afirmó el Latin Airplay Billboard. Esto la convierte en uno de los temas musicales más escuchados del pasado 2021.

Daddy, en 1995, cuando tenía 19 años, se casó con Mireddys González. Con ella tiene tres hijos: Yamilette Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaelys Ayala González. En varias ocasiones, el intérprete de la canción "Gasolina" ha evitado tratar temas sobre su vida privada en entrevistas. Sobre ello ha declarado que prefiere mantener el silencio porque considera a su familia como un tesoro.