Natti Natasha publicó fotos inéditas junto a Becky G que enamoraron a todos

El 2021 fue uno de los años más importantes para la dominicana Natti Natasha, ya que no solo tuvo una propuesta de casamiento sino que también fue madre por primera vez. Claramente el productor musical y manager de ella, Raphy Pina llegó a su vida para cambiarla por completo. Además a estas grandes noticias personales se le suma grandes logros en la música que la convirtió en una cantante de primer nivel.

Asimismo desde que se mostraron juntos por primera vez en el mes de enero del 2021 han publicado varios posteos demostrando el gran amor que hay en la pareja. Luego a partir de ese momento ambos famosos han realizado diversos posts sobre lo bien que la pasan juntos como así también sobre la llegada de primera hija Vida Isabelle.

Fiel a su estilo la cantante dominicana Natti Natasha hace algunas horas compartió unas fotos inéditas junto a Becky G. Las mismas pertenecen a la grabación del video oficial de la canción "Sin pijama" que con los años se convirtió en uno de los temas musicales más escuchados de la actualidad. Además a dichas imágenes les agregó el siguiente mensaje:

"Aquí encontré unas fotitos inéditas que me pone súper Feliz y agradecida con my Sis @iambeckyg por haberme invitado a este himno. Son 2 mil millones de visitas y creo que somos las primeras en lograrlo juntas , ya de camino esta #Rampampam que tiene 750 Millones yyyyyyyy Lo decimos ya ? O que se esperen un poco ? La COMBI QUE NO FALLA is back #Sinpijama".