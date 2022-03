La cirugía plástica de Bella Hadid de la que se arrepiente

Bella Hadid finalmente admitió haberse hecho una cirugía plástica en la nariz. Durante muchos años la modelo negó haberse realizado cualquier tipo de operación. Argumentaba que la pubertad era la causa de su transformación facial.

Es por este motivo que la portada de la revista Vogue del mes de abril resulta reveladora. Finalmente la joven mujer admite haber pasado por el cirujano a una edad muy temprana lamenta haberse operado la nariz a los 14 años.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados”, dijo a la revista.

Las críticas que recibe Bella Hadid por su cirugía

Ahora con 25 años, Bella Hadid ha sido acusada de tomar fotos de Carla Bruni en el consultorio de un cirujano plástico debido a lo similares que se ven, pero la modelo asegura que fue el paso del tiempo el que cambió su apariencia.

“La gente piensa que me jodí completamente la cara debido a una foto mía cuando era adolescente luciendo hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?”, le dijo a la revista. “Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí”.

Bella Hadid también negó haberse levantado los ojos, y aseguró que el truco de la cinta para lograr ese aspecto es su secreto.

“He tenido este síndrome de impostor donde la gente me hizo sentir que no merecía nada de esto”, compartió. “La gente siempre tiene algo que comentar, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido malinterpretada en mi industria y por las personas que me rodean”.

Queda por ver si sus fans la creen, ya que Bella Hadid y su madre, Yolanda Hadid, han estado negando los rumores de cirugía plástica durante años.

“Ninguno de mis hijos nunca se ha hecho rellenos o Botox o se ha puesto algo extraño en el cuerpo”, respondió Yolanda a un comentario de Instagram en 2019.

Bella Hadid incluso se ha animado a decir en alguna ocasión que no tienen ningún problema en someterse a pasar por una análisis de rayos x para demostrar que lo que dice es verdad. Asegurando que no se ha inyectado nada pues teme tomar malas decisiones y desfigurarse la cara.

Ahora bien, la pregunta del millón, es por qué nos cuestionamos tanto qué se hicieron las personas o se dejaron de hacer. Si no lo quieren contar y prefieren guardarlo en privado es así como debería quedar.

¿Qué opinas de la cirugía de Bella Hadid?