Aylín Mujica: las dudas sobre su secuestro express

La propia actriz Aylín Mujica afirmó que no presentó ninguna denuncia o querella sobre su secuestro express para no ensuciar un problema que ya existía de parte de una de sus amigas. Aunque pusieron en dudas el hecho, dio su propia versión.

“Pasé un momento espantoso, pero tampoco quiero figurar como la víctima” entre lágrimas declaró tras las críticas que recibió de quienes dijeron no creerle en el caso del secuestro express que supuestamente padeció.

Para una entrevista a una popular revista, la actriz y conductora del programa de espectáculos Suelta La Sopa dijo: “Sí me asaltaron y pasé un momento muy desagradable, si hay personas que no quieren creerlo, están en todo su derecho (...) La única persona que sabe el mal momento que pasé fui yo. Fui asaltada; pasé un momento espantoso y no quiero seguir hablando de esto porque tampoco quiero figurar como la víctima”.

Entre lágrimas: El secuestro express a Aylín Mujica

Si decidió no hacer la denuncia, es porque tuvo sus razones. La propia Aylín Mujica contó en detalle que fue secuestrada luego de salir de la casa de una de sus amigas, quien precisamente hacía poco, ya habría presentado cargos por un incidente similar. Por ello, es que no quiso dar tantos detalles ya que podría “ensuciar” el proceso de investigación en el que su amiga ya había iniciado ante las autoridades.

Así lo dijo: “Desafortunadamente no puedo hablar mucho porque estaría inmiscuyendo a mi mejor amiga. Ella tiene un caso abierto en la Fiscalía antisecuestro y esto es algo muy delicado. No puedo estar hablando de este tema, estaría ensuciando la seguridad de mi amiga y yo salí de su casa”.

Por qué las dudas sobre el secuestro express de Ayslín Mujica

Entre todas las dudas que surgieron sobre su secuestro express, los principales detractores de las versiones que la misma Ayslín Mújica contó, fueron sus ex compañeros de El Cuarentenorio cómico. Principalmente los productores Alejandro Gou y Daniel Bisogno. Ellos fueron quienes afirmaron varias inconsistencias en las declaraciones de Aylín y por eso sospecharon que usó la historia como pretexto para irse a Miami y cortar totalmente todas las relaciones laborales que la ataban a México.

En la misma línea, las dudas cayeron mucho más sobre la actriz, cuando poco después de que viviera ese supuesto secuestro express, se tomó un vuelo para salir de México. Mientras, se hizo público que ya había firmado un contrato con Telemundo para integrarse a Suelta La Sopa. Todo muy dudoso, ya que cuando había llegado sana y salva a Miami, se encontraba “divinamente”.

Eso, fue algo que no coincidiría con una persona que habría pasado por una situación tan traumática como lo es un secuestro express, aseguraron sus compañeros.

