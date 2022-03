Así de hermosa lucía Maribel Guardia cuando se casó hace 12 años

Maribel Guardia nuevamente está en boca de todos al compartir fotos en sus cuentas oficiales de uno de los momentos más importantes de su vida. El mismo fue hace 12 años cuando se casó con el abogado Marco Chacón. En varias ocasiones la bella actriz de 62 años ha declarado que su esposo lo es todo para ella y que día a día el amor que los une crece más y más.

Recientemente la llamativa morocha compartió en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella que deslumbró a sus seguidores. En la misma se la puede ver con el vestido que usó cuando se casó con el famoso abogado en 2010. Claramente su figura y belleza acapararon las miradas de todos sus fans. Además, Maribel, agregó un mensaje que dice lo siguiente:

"Hace 12 años mi #hijo @julian_f.f que tenía 14 años me entregó en la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo será siempre uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado ???? Sin duda uno de los días más felices de mi vida ?? Mi vestido de @mitzyofficial_"

Hoy en día Maribel con su esposo Marco tienen una excelente relación donde han pasado momentos muy difíciles que han superado de la mejor manera y con mucho amor. A principios del 2021 la talentosa presentadora costarricense se enfermó de covid y no la pasó para nada bien. Tanto es así que le pidió a su esposo que la dejara sola para que no lo contagiara. Sin embargo este no hizo caso y se quedó con ella.

“Cuando mi marido se enteró que estaba con covid, me dijo: ‘No, yo te voy a cuidar, no te voy a dejar’”, recordó Maribel Guardia. Tal como temía, Chacón terminó contagiado. Él sufrió más problemas de salud que ella tras contraer el virus, entre ellos, un hipo fuerte que le impedía alimentarse. "No podía comer, todo lo vomitaba, estaba deshidratado”, explicó Guardia.

Después del fuerte susto que pasaron, Marco Chacón logró salir adelante con la atención médica que recibió. “Gracias a Dios encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, un medicamento especial para el hipo, cortisona, suero, todo por la vena. En fin, le salvó la vida”.

Maribel Guardia tuvo covid por segunda vez en enero

La actriz Maribel Guardia resultó positiva a covid por segunda ocasión el pasado mes enero. Los actores que trabajan con ella en El Tenorio Cómico reportaron que se encuentra estable, sin embargo, a razón de su contagio, Liliana Arriaga “La Chupitos” tomó su lugar en la puesta en escena.

Según se reportó en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, la intérprete de 62 años de edad resultó positiva a la enfermedad luego de un contagio previo a inicios del 2021. No obstante, cuenta con el esquema completo de vacunación, además de una dosis de refuerzo; razón por la que sus síntomas fueron leves.