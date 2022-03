Carmen Villalobos presume su gran figura dentro de la piscina

Carmen Villalobos ha demostrado con el correr de los años su gran talento para la actuación. En diversas tiras de la televisión latinoamericana, ha conquistado a seguidores con su interpretación, por ejemplo, en la novela "Sin Se... no hay Paraíso", donde hizo el papel de Catalina Santana. Esta gran actuación hizo que su fama creciera a pasos agigantados.

En esta oportunidad, Carmen Villalobos es tendencia en los diversos portales de noticias de espectáculos ya que hace algunas horas compartió una serie de imágenes de ella dentro de la piscina en sus cuentas oficiales. En las mismas se la puede ver luciendo un bikini que no solo demostró su gran silueta sino también su espectacular belleza.

Además a dichas fotos, Carmen Villalobos le agregó el siguiente mensaje: "Les cuento que hoy en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme. Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá @wellnessspamovil. Gracias por consentirme tanto. Por que no hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos".

La talentosa cafetera la está pasando de maravillas en su vida laboral ya que la rompió como presentadora en el programa "Escuela Imparable", donde 12 mujeres emprendedoras de diferentes países de Latinoamérica compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para triunfar y realizar su más anhelado sueño en el mundo de los negocios.

Carmen Villalobos es una de las protagonistas de la telenovela "Café con aroma de mujer", que está teniendo un éxito descomunal en Netflix Latinoamérica.

En cuanto a su carrera actoral, la bella cafetera anunció hace unos días que será la protagonista en la telenovela Hasta que la plata nos separe. "Me siento muy honrada de protagonizar esta historia - la segunda del gran Fernando Gaitán. Espero que la disfruten demasiado. Hasta que la Plata nos Separe es una producción de RCN Televisión para el @canalrcn y @telemundo", escribió en sus cuentas oficiales Carmen Villalobos.