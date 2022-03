Todos los motivos por los que la bioserie de Vicente Fernández no cuenta con el apoyo de su familia

María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita y por ser la viuda de Vicente Fernández, en los últimos días emitió un comunicado. El mismo se publicó en las redes sociales del famoso cantautor, explicando todos los motivos por los que la bioserie de su esposo, no cuenta con el apoyo de su familia.

Dicho comunicado, decidió emitirlo para que se terminen con las especulaciones. Desde allí, explicó las razones por las que ella y su familia no autorizan el estreno de dicha bioserie: "El último rey" que produjo Televisa y en la que se contará la vida e intimidades de su esposo, el difunto " Charro de Huentitán".

Los motivos por los que la familia de Vicente Fernández no acepta la bioserie de Televisa

Como se ha dicho anteriormente, fue a través de un comunicado publicado en las redes sociales de Vicente Fernández, que la viuda del cantante señaló los motivos de su decisión. Ante todo, aclaró que va a honrar su memoria y defender sus derechos: “Es lo que hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan”.

Precisamente, la viuda puntualizó unas palabras que en su momento su esposo Vicente le había compartido: “Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita' estos no tienen llenadera’.

Asimismo, Doña Cuquita también mencionó que fue su esposo Vicente Fernández quien decidió firmar con Netflix y Caracol Televisión para la producción de su bioserie. Incluso, contó que fue él quien pidió tener opinión sobre el elenco y hasta eligió a Jaime Camil para que lo interprete.

En la misma línea, 'Cuquita' también comentó: “Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y desde noviembre estaba participando en la serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida”.

Con respecto al resto de los integrantes de la familia, también aclaró que no quieren “ni un centavo de Televisa, pues esto es un tema de dignidad; Que no me vengan con que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero. Robándose su imagen”.

La bioserie autorizada por Vicente Fernández

Cabe destacar que la serie biográfica de Vicente Fernández, que fue autorizada por él mismo y por el resto de su familia, ya se graba en Colombia desde el año pasado. Dicha producción está protagonizada por Jaime Camil, aunque se desconoce la fecha de estreno. Sin embargo, se señaló que estará disponible en la plataforma digital a partir de mayo de este 2022.

En el mismo comunicado, Doña Cuquita hizo énfasis: “Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino”.

¿Crees que Televisa responderá al comunicado? O ¿sacará al aire su propia bioserie no autorizada?