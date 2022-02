Esta famosa querría aparecer en la bioserie de Vicente Fernández

A los pocos días de que Vicente Fernández falleció, una reconocida actriz salió a decir que quería formar parte de alguna de las dos bioseries que se iba a realizar en honor al cantante. Incluso llegó a comentar que debía estar en el proyecto por haber sido una de las mujeres de “El Charro de Huentitán”.

Los polémicos dichos de la actriz Merle Uribe no fueron bien tomados por la familia del fallecido cantante ni por el público, pues les pareció que se trató de un comentario fuera de lugar hecho en un momento inapropiado.

El amorío de Vicente Fernández y Merle Uribe

Vicente Fernández y Merle Uribe se conocieron en las grabaciones de la película “Picardía mexicana”. El flechazo fue casi inmediato y no pudieron contener lo que sentían, a pesar de que el cantante ya estaba casado. Tuvieron un romance que se extendió desde finales de los años setenta hasta inicios de los ochenta.

El hecho de que la actriz saliera a hacer estas declaraciones fue tomado como una falta de sensibilidad pues ella misma había sido la encargada de revelar al público su amorío con Vicente Fernández durante el 2008, por lo que los internautas consideran que fue un comentario que podría haber obviado.

¿Por qué Merle Uribe quiere ser parte de la bioserie?

A la actriz Merle Uribe le gustaría que lo que vivió con Vicente Fernández quedara retratado en alguna de las dos bioseries que se están desarrollando, ya que considera que fue una parte importante de en la vida del cantante, tanto en el ámbito profesional como personal.

Ella está dispuesta a colaborar con las producciones para brindar detalles y contar algunas anécdotas que el público no conozca: “A mí no me han hablado para preguntarme nada, si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví, y con mucho gusto, porque ya ves que hay gente que en otras series dice ¡ay no!, que no hablen de mí, y hasta hacen firmar contratos, a mí no me importaría”.

Después de casi exigir y suplicar que la incluyeran de alguna manera, Merle Uribe terminó afirmando que no le afectaría no aparecer en la serie de Vicente Fernández, pues ella sabe lo que vivió, el rol que cumplió en la vida del cantante y eso es lo que verdaderamente le importa.

