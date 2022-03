Qué significa la canción Perdí la Pose de Espinosa Paz

La canción Perdí la pose es una de las favoritas de los fanáticos de Espinoza Paz. Es ese tema que llega a lo profundo del corazón cuando se está pasando por una separación e invita a cantarla a todo pulmón, gritando bien fuerte para que “se sienta más”. ¿Sabes el significado de la canción?.

Al escuchar la letra es fácil darse cuenta del significado de Perdí la pose de Espinoza Paz. La canción habla de una decepción amorosa, de una ruptura. Fue pensada para que todas las personas que estén pasando por esa situación se sientan identificadas. Y dice así:

“Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí. Pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortés. Dieron las cinco, y este domingo, me hiciste falta, otra vez”.

La letra va describiendo los altibajos que una persona tiene a lo largo de una noche de copas cuando tiene el corazón roto. Primero comienza con un par de tequilas acompañados por llanto, más tarde todo el amor se convierte en rencor y odio. Y así, poco a poco, se va avanzando a lo largo de una noche llena de tristeza dolor.

¿Por qué ya no canta Espinoza Paz?

A pesar de que Espinoza Paz tenía una carrera en ascenso y que todo los temas que lanzaba se convertían en grandes éxitos, el cantante de Sinaloa decidió alejarse de los escenarios y los flashes para volcarse por completo a la composición.

"Llega un momento después de que la gente te acepta, sabes que eres una moda. Pero viene otro detrás de ti que también es moda. Es ahí cuando empiezas realmente a trabajar y decir 'o me pongo las pilas y desaparezco'. No quiero ser una moda, quiero ser uno de los grandes cantautores de México, realmente busco esa oportunidad", dijo durante una entrevista.

Él no quiere ser un cantante de moda que con el tiempo desaparece, al igual que sus canciones. Busca convertirse en uno de los artistas mexicanos que deje huella en la historia, tal y como lo han hecho los grandes cantautores como Don José Alfredo Jiménez.

Actualmente está enfocado en su rol como compositor y productor musical, aunque cada tanto hace algunas apariciones. Como su colaboración para escribir e interpretar la canción de “La Desalmada”.

