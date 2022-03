Sorprendente: Karol G anunció que significa su tatuaje de "corazón espinado"

Sin dudas Karol G es una de las artistas más representativas de la música actual. Es que sus canciones son de las más escuchadas del género urbano y cada vez que se presenta en vivo, sus conciertos terminan agotados. Dentro de unos días, la cantante colombiana de pelos azules comenzará una gira por diversos países de Latinoamérica que finalizará a mitad de este 2022.

Por otra parte, en esta ocasión, te contamos un dato de su vida personal, puntualmente del significado de su tatuaje que constantemente luce en sus redes sociales. El mismo se encuentra en la parte superior de su brazo izquierdo y es un corazón rodeado, en sus contornos, con espinas. Recientemente, Karol G, contó en un programa de la tv latina el significado del mismo y terminó con las especulaciones de sus seguidores.

Este dibujo en el cuerpo de la intérprete de la canción "Tusa" representa uno de los momentos más importantes de su vida como persona, y explicó por qué. Durante una entrevista para la revista Allure, la Bichota dijo que: "La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho.Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina", fue lo dijo la nacida en Medellín, Colombia.

Un 2022 repleto de trabajo

Karol G nuevamente está en boca de todos y esta vez no es por su música sino por que debutará como actriz sumándose a sus compatriotas Maluma y Sebastián Yatra. Su debut será en la serie Griselda que tiene como protagonista a Sofía Vergara y que se podrá ver por el gigante del streaming, Netflix. Este proyecto está basado en la vida de la narcotraficante, Griselda Blanco, que es conocida popularmente como La Viuda Negra o La Madrina de la Cocaína.

Paralelamente a la grabación de estos capítulos realizará una gira por diversos países de América Latina. La primera presentación de este tour, será el 26 de este mes en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Mientras que luego visitará Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y, finalmente, El Salvador, el 11 de junio.

Además, hace unos días, se conoció que la talentosa cafetera es la mujer más nominada para los Latin AMAs 2022 con siete nominaciones respectivamente. Las categorías en la que sobresale la intérprete de la canción "Ay Dios mío" son las siguientes: Artista del año, Álbum del año, Artista favorita femenina, Artista favorito- urbano, Álbum favorito - urbano, Colaboración del año y Artista social favorito. La ceremonia de premiación se realizará el 21 de abril y será televisado por la señal Telemundo.