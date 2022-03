Qué opina Carlo Costanzia de los amores de su madre Mar Flores

Nada que ocultar, por el contrario, salió en su defensa. El modelo y actor Carlo Costanzia ha manifestado su opinión sobre la relación que su madre, Mar Flores, ha mantenido con sus amores, pero sobre todo, con el empresario mejicano, Elías Sacal, con quien se desconoce si están o no juntos.

Una rompecorazones: Mar Flores y sus amores

Carlo Costanzia es el hijo mayor de la conocida modelo, Mar Flores y fruto de su relación con Carlo Costanzia di Costigliole. Tras cumplir sus 29 años, lo celebró y al momento de soplar las velitas pidió un deseo que tiene que ver con su madre. La noticia rápidamente se viralizó ya que lo compartió ante las cámaras que cubrían el evento.

María del Mar Flores Caballero, más conocida como Mar Flores, tiene actualmente 52 años y además de ser una modelo, empresaria y actriz española, es guapísima. Aunque en el transcurso de su vida quiso la fama y la consiguió, muchos la conocen por su facilidad en ser noticia y entrar en polémica con todos aquellos amores que fueron y vinieron.

A la actriz se la ha relacionado sentimentalmente con varios rostros muy conocidos como fue Bertín Osborne, Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo. Tiene 5 hijos, el mayor lo tuvo con Carlos Costanzia Di Costigliole y los 4 restantes con el empresario Javier Merino, que está imputado por corrupción.

Aún así, Mar tiene un amplio historial de conquistas entre todos sus romances y la mayoría, muy sonados.

La opinión de Carlo Costanzia sobre su madre Mar Flores

Ante todo: "Mar Flores es muy buena madre y buena profesional" declaró Carlo Costanzia en una entrevista reciente. Mucho se ha hablado de los amores de su madre Mar Flores, pero el último se trataba de Elías Sacal, quien el actor se limitó a decir que no lo conocía. Al parecer, al joven tan solo le importa que su madre sea feliz.

El gran interrogante es qué opina Carlo Costanzia, ya que vale recordar que Mar Flores y Elías Sacal comenzaron su romance en el año 2016, pero con tantas idas y venidas han desconcertado a todos, incluido a Carlo, el hijo de la modelo, que parece que todo el tiempo eligió mantenerse al margen de la vida sentimental de su madre.

A tal punto que, en todos esos años, no se hizo un hueco para conocer al hombre con el que su madre había rehecho su vida. Al menos así, es lo que el propio actor confesó, que reconoció no haber tenido el placer de conocer al magnate mexicano con el que su madre ha vivido una nueva juventud. Fueron 6 años de amor de los que Carlo Costanzia, no fue testigo.

Al parecer, el actor solo se limita a mantenerse firme en su deseo de que su madre sea feliz, esté sola o en pareja y eso se traduce en su propia felicidad al ver cómo ella no tiene que rendirle cuentas a nadie, tampoco a él.

Sin dudas, el hijo de Mar Flores ha sorprendido al decir que no conocía personalmente a Elías Sacal. Sin embargo, dejó claro que no le preocupan mucho los amores de su madre, sino simplemente que ella esté feliz con la persona a la que decida entregarle su corazón. Y, con Elías Sacal no hizo ninguna excepción: “Si Elías hace feliz a mi madre, feliz soy yo también” aseveró.

¿Ya sabías que Carlo Costanzia es el protagonista de la exitosa serie Toy Boy?