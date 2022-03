¿Cuál es el papel que Alba Flores nunca se atrevería a interpretar?

La actriz Alba Flores se encuentra en un momento de éxito rotundo. Con una trayectoria intachable, y una consagración actoral gracias a su papel como Saray en Vis a Vis y la extraordinaria Nairobi en La Casa de Papel, le llueven propuestas y reconocimientos.

En esta oportunidad, Alba reapareció ante las cámaras al asistir a la entrega de los premios de la Unión de Actores y Actrices, donde no sólo fue nominada a Mejor Actriz Secundaria por su actuación en la obra “Shock 2 (La tormenta y la guerra)”, sino que se llevó la estatuilla.

Si bien está familiarizada con la gala, a la que ya ha asistido en calidad de acompañante de amigos y seres queridos que estaban ternados, y pese a su importante trayectoria en el teatro, esta es la primera vez que su presencia está marcada por una nominación personal.

Emocionada por este acontecimiento, la actriz dialogó con los medios: “Me hace muchísima ilusión esta nominación. Los premios de la Unión son muy emocionantes porque te votan los compañeros, y estar nominada por Shock me hace especial ilusión”.

La propuesta de “Shock 2” llegó a Alba luego de haber participado en obras como La Rosa Tatuada, Drac Pack, Troyanas, y La Excepción y la Regla.

Su participación en este nuevo proyecto, reconoció, “ha sido una experiencia muy especial, me he sentido contando algo muy importante, y este trabajo ha sido de mucha realización especial”, expresó, en alusión a la temática de la obra.

Perteneciente a una familia de Artistas, nieta de la cantaora Lola Flores, hija de Ana Villa y Antonio Flores, y sobrina de Rosario y Lolita, la actriz bromeó con que su familia es “como las Kardashian”.

Pero al ser consultada sobre si interpretaría el papel de su abuela, la mítica Lola Flores, Alba se sinceró: “No, no me atrevería”, y reconoció además que no sería un buen casting para personificarla, pues “tengo otra energía, diferente”, consideró.

La emblemática “Nairobi” se refirió también al momento dramático que atraviesa el mundo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. “No hay nada peor que una guerra. Es lo peor de lo que somos capaces los seres humanos como civilización. Vamos, es lo contrario a la civilización. No hay nada peor”, sentenció.

En cuanto a sus próximos proyectos, anunció que seguirá con la gira de Shock, que acaba de terminar en Barcelona y seguirá en Palmas de Mallorca.