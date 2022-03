Cómo es realmente la relación entre Majo Aguilar y su tío, Pepe Aguilar

Aunque desde siempre han disfrutado compartir momentos juntos, existió una época en que Majo Aguilar y su tío, Pepe Aguilar tenían una relación un poco controversial. Al parecer, cada vez que lo veía, le causaba mucho temor. Y es que, la familia Aguilar se caracteriza, además de ser muy talentosa, por tener mucho carácter.

Majo Aguilar es la hija menor del cantante Antonio Aguilar Jr., el hermano de Pepe Aguilar. Es una joven de 27 años que está consiguiendo, de a apoco, su propio espacio en el mundo artístico. Aun así, ya es poseedora de diversos éxitos como “Amor Ilegal”, cuyo videoclip ya se estrenó el 9 de septiembre de 2021. Aunque su popularidad no alcanza la de su prima Ángela Aguilar, la también compositora es una digna heredera del talento como el resto de los Aguilar.

La relación entre Majo Aguilar y Pepe Aguilar

De por sí, toda la dinastía Aguilar se caracteriza, además de ser talentosa, por tener mucho carácter. Asimismo, la honestidad es algo que valoran mucho, a pesar de que, en el momento, lo que se tenga que decir, suene rudo. Ellos siempre prefieren decirse las cosas personalmente, porque están convencidos de que a la larga, les fortalece.

En cuanto a Majo Aguilar en particular, se han especulado muchas cosas. Como no es tan popular y conocida como su prima, siempre se dijo que es muy unida a su familia. No solo por tener la misma sangre sino por la pasión en común, la música.

De esa manera, es que cuando surge el interrogante de cómo es la relación entre Majo Aguilar y su tío, Pepe Aguilar, algo de lo que no se puede negar, es que la joven lo admira desde siempre. Si bien es un hecho, también disfruta compartir momentos juntos, aunque hubo una época en la que simplemente verlo, le causaba mucho temor.

La joven cantante contó en una entrevista para el programa Me lo dijo Adela, el motivo de ese miedo. Al parecer cuando era pequeña, su tío la intimidaba debido a su enorme estatura y mucho más aún, por su apariencia ruda. Sin embargo, con el pasar de los años la convivencia le dio la posibilidad de aprender mucho de él y ahora le tiene un profundo respeto: “He crecido cerca de él y somos una familia unida”, declaró en la misma entrevista.

Majo Aguilar feliz por su carrera artística

Majo está muy feliz y orgullosa de su familia por haber conseguido que la música ranchera haya adquirido más oyentes en los últimos años. Incluso, se siente muy cerca del movimiento que lideran ahora las mujeres, donde una de las voces más destacadas es la de su prima Ángela Aguilar.

Si bien como se nombró anteriormente, es muy unida a su familia y admira mucho a su tío Pepe Aguilar, ha confesado en la misma entrevista que ha rechazado la invitación que le propusieron de hacer giras juntos y solo fue por un poderoso motivo.

Señaló, que aunque sea un gran sueño, antes de ser parte de esas giras que realizan los Aguilar, quiere dar a conocer primero su propio trabajo como solista en el género regional mexicano.

Majo Aguilar dejó muy claro que prefiere ganarse ese derecho a base de su propio esfuerzo y una vez que lo haya superado, se presentará frente a su tío para que él mismo la evalúe y le asegure que es el momento adecuado para que se integre a las giras que realizan con sus primos por México y Estados Unidos.

¿Ya te imaginabas que así era la relación que tenían en la familia?