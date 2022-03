Marimar Vega respondió a los haters sobre la apariencia de su esposo

La actriz mexicana Marimar Vega se casó hace unas semanas con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez en Acapulco.

Si bien los rumores de compromiso comenzaron a mediados de 2021, fue recién en octubre cuando la pareja oficializó la noticia. La boda de la actriz de 38 años y el director de fotografía se celebró a lo grande en un hotel a fines de febrero.

Se trata del segundo matrimonio de la mexicana, que había estado casada con Luis Ernesto Franco desde 2015 hasta 2018, y luego inició un romance con Horacio Pancheri.

Pero entre los comentarios a raíz del casamiento, sorprendió la insistencia de observaciones y críticas sobre la apariencia física del esposo de la actriz.

En una reciente entrevista para varios medios de comunicación, Marimar fue cuestionada al respecto y sorprendida por la pregunta, emitió una contundente declaración: “No sé ni cómo contestar, sé que me lo dices en buena onda… lo aprecio. Me sorprende que sigamos siquiera mencionándolo. Me parece muy raro, no sé ni qué contestar. Estoy feliz, estoy en paz, estoy con un hombre respetuoso, talentosísimo, amoroso”, indicó.

Marimar amplió sus declaraciones y dijo, “Jero es un ser humano excepcional, la gente que lo conoce, a quien le preguntes, que creo que eso es muy bonito de alguien, no hay nadie que hable mal de él, es un ser humano muy hermoso, la gente lo adora en su trabajo, además de que es talentosísimo y mi gente cercana está tan feliz y eso es un resultado de cómo me ven a mí”.

La actriz consideró “absurdo” que en 2022 “sigamos atreviéndonos a hablar de eso”.

Poco antes, la prensa ya había consultado a la hermana de Marimar, Zuria, sobre el mismo tema, a raíz de los muchos comentarios y bromas de los usuarios de las redes sociales sobre el aspecto de su flamante cuñado: "La verdad es que ni te voy a contestar esa pregunta porque creo que justo la labor de todos es no darle voz al hate (odio), y haciéndome esas preguntas lo que están haciendo es justo lo opuesto”.

Además, en sus palabras reflexionó sobre la necesidad de un cambio de actitud frente a la vida, sobre todo luego de lo vivido en la pandemia: “Démosle proyección, espacio, visibilidad al trabajo después de estos dos años, al amor y a las cosas positivas, no a las cosas negativas que diga o no quién sea”.