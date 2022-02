¿Quién es el padre de Marimar Vega y qué legado artístico le ha dejado?

Pasaron más de 5 años desde que falleció una de sus figuras más importantes del mundo artístico. Se trata del padre de Marimar Vega, el actor Gonzalo Vega. Desde ese entonces, tantos sus seres queridos, como colegas del medio, no han dejado de honrar su memoria.

De la misma manera, lo hizo nuevamente la actriz mexicana de 38 años, recordando como su vida y la de su familia dieron un giro determinante. En un instante muy conmovedor, la actriz llenó de emoción y sorpresa a todos sus fanáticos. Del mismo modo, acompañó una publicación con un sentido mensaje en el que cuenta quién fue su padre y el legado artístico que le ha dejado.

Quién es el padre de Marimar Vega y el legado artístico que le dejó

Aunque pasen los años de su triste partida, con el sentimiento a flor de piel, Marimar Vega se sigue mostrando transparente en su Instagram cada vez que puede. De esa manera, es que expresó lo mucho que echa de menos a su padre, el actor Gonzalo Vera, quien, según ella, es quien siempre la guió y la inspiró desde que era pequeña.

“Hoy son 5 años de que te fuiste, y justo hoy abrí un cajón en la mañana y me encontré esta belleza de artículo donde hablas de mí, con un amor infinito como el que siempre me diste…”, escribió la actriz en sus redes.

Orgullosa por el legado que le dejó, a través del compromiso y la responsabilidad en su trabajo, le dedicó 4 fotografías junto a un reportaje que fue publicado en una revista donde se ve a Gonzalo Vega junto a su hija cuando era tan solo una niña.

“Te extrañamos todos los días, aunque te sentimos tan cerca”. Las reacciones fueron inmediatas. Entre muchos de ellos, famosos como Ludwika Paleta, Omar Chaparro y Ana Brenda Contreras se sumaron a la marea de comentarios. De esa manera, Marimar puso en alto el inquebrantable amor que le tenía a su padre, que siempre se distinguió por ser un hombre muy cariñoso y apegado a la familia.

Por ello es que sus hijos, incluidos Zuria y Gonzalo, siguieron sus pasos y llevan una carrera sobre los escenarios, atesorando esas buenas enseñanzas y el legado artístico que les dejó su papá.

Marimar Vega se despide de la soltería

La actriz Marimar Vega esta vez usó sus redes sociales para agradecerles a sus amigas por la increíble sorpresa que le organizaron para celebrar su despedida de soltera. Aunque ni ella ni su prometido, Jerónimo Rodríguez, han confirmado la fecha exacta de su boda, podría suceder muy pronto.

Entre las famosas que le organizaron esta celebración estuvieron presentes Macarena Achaga, Ceci Ponce, Rossana Nájera, Patricia Garza, Marcela Girado y Adriana Louvier. En medio de festejos y alegría, la actriz publicó unas imágenes donde dejó claro lo afortunada que se siente por tener amigas así en su vida.

Emocionada, escribió: “Siempre les presumo que de las cosas más valiosas que tengo en la vida ¡son mis amigas! Y ayer me hicieron una sorpresa tan, tan hermosa ¡que me sacaron las lágrimas! Las amo, ¡no puedo explicarles lo privilegiada que me siento de tenerlas en mi vida!”.

¿Crees que Marimar Vega se casará pronto?