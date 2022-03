Livia Brito provoca miles de suspiros en las redes

Livia Brito es una actriz cubana que terminó el 2021 de la mejor manera ya que fue reconocida como una de las actrices más importantes de América Latina. Esto fue gracias a su interpretación en la telenovela La Desalmada que se estrenó a mediados del año pasado y que cosechó millones de reproducciones en todas partes del continente. Fue tan grande el éxito que tuvo esta tira mexicana que hace algunas semanas se estrenó en España. Esta feliz noticia para todos sus fans fue anunciada por sus propios protagonistas a través de sus redes sociales.

Haciendo un repaso por la carrera de la talentosa artista, ella tuvo su debut en la televisión azteca en el 2010 cuando interpretó a Fernanda Sandoval en la telenovela Triunfo del amor. La bella latina lleva el talento en la sangre ya que es la hija del actor Rolando Brito y de la bailarina de ballet clásico Gertrudis Pestana y hoy en día se ha convertido en una de las actrices más requeridas de la TV Latinoamericana.

Gracias a su brillante interpretación la miniserie, Abismo de pasión, en 2012 fue portada en Revista H para hombres y además participó en la obra de teatro El cartero. Fue en 2013 cuando Livia Brito tuvo su primer papel protagónico en De que te quiero, te quiero, junto a Juan Diego Covarrubias, siendo ésta su tercera aparición en telenovelas.

En cuanto a su vida personal, la protagonista de La Desalmada está en una relación amorosa con el preparador físico, Mariano Martínez. Junto a él, Livia comparte diversos videos y fotos de los lugares que visita como así también de las diversas rutinas de ejercicios que realizan en conjunto. Además de ser una gran actriz, la bella cubana se ha catalogado como una persona totalmente fitness.

Fiel a su estilo, la protagonista de La Desalmada compartió en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de ella que dejó deslumbrado a sus seguidores. En las mismas se la puede ver con un look de tenista de tonos negros que se llevó miles de suspiros en las redes sociales. Además a dichas imágenes, la bella cubana, le agregó el siguiente comentario: "No importa cuantas veces lo intentes bebe, lo importante es nunca darte por vencido".