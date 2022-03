En octubre de 2020, la actriz mexicana Carmen Aub reveló para una entrevista en exclusiva cuál era su línea de pensamiento acerca de las cirugías, y enfatizó en que se retiraría los implantes mamarios luego de presentar los síntomas clásicos de la conocida "enfermedad del implante mamario". Un mensaje claro y conmovedor para todas las mujeres. A continuación, los detalles.

En los últimos años, se han visto cada vez más celebridades que deciden dar marcha atrás y hasta incluso darle un adiós definitivo a los implantes mamarios que alguna vez creyeron que les ayudarían a mejorar su belleza o sentirse más seguras de sí mismas. Así fue el caso de la joven actriz Michelle Renaud, entre muchas, que no sólo compartió su decisión, sino también el proceso quirúrgico al que decidió someterse.

Muy conmovedor: Qué pasó con Carmen Aub y sus cirugías

En esta línea, see hizo público el caso de la actriz mexicana, Carmen Aub. A sus 32 años, ella misma ha decidido no solo mostrar las cicatrices de dicho proceso, luego de contar que se le presentaron algunos síntomas de la llamada "enfermedad del implante mamario", sino que aseguró que no volvería a hacerlo porque prioriza la salud ante lo estético.

Todos se preguntan qué pasó con la actriz y sus cirugías. Al parecer, el gran revuelo comenzó luego de que subiera una fotografía a su cuenta de Instagram. Allí, se aprecian las cicatrices que le dejó la operación, luego de retirarse los implantes mamarios que tenía en su cuerpo por más de 10 años.

Las palabras con las que la actriz habló sobre las cirugías y particularmente sobre sus cicatrices, conmovieron a todos sus seguidores: “¿Qué historia cuentan tus cicatrices?” escribió la actriz a modo de pregunta para que se arme el debate.

“Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, que irónico, ¿no? Normalmente uno quiere quitarse estas ‘imperfecciones’ para aceptarse, y a mí más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy. Son el tatuaje con más significado que tengo y ¿saben que? ¡me encantan!”, dijo respondiendo a su propia pregunta.

De esta manera es que la actriz cerró un ciclo, quitándose los implantes. Vale destacar que desde siempre suele compartir mensajes positivos y de superación personal en sus redes sociales. Así, es como también tiene una relación muy estrecha con sus seguidores, ya que los considera como parte de su familia. Por ello, es que comparte casi todo lo que vive a diario.

¿Estas de acuerdo con el conmovedor mensaje de Carmen Aub y las cirugías?