Esta fue la respuesta de Danna Paola al mensaje de su ex Eleazar Gómez

Fines del 2020 fue muy difícil para Eleazar Gómez ya que por una denuncia de su ex pareja por violencia familiar fue detenido pasando 4 meses encerrado. Ya en libertad desde marzo del 2021, el actor mexicano está intentando rehacer su vida personal y profesional.

En declaraciones reciente con los medios, Eleazar hablo sobre sobre las labores altruistas que ha estado realizando después de estar recluido en un centro penitenciario. Esto llevo a que una de sus ex parejas, Danna Paola, se pronunciara sobre el tema.

Eleazar Gómez. Fuente: Archivo

Una vez que Eleazar Gómez contara sobre sus labores, los periodistas le preguntaron si ha estas actividades invitaría a algunas de sus conocidas, entre ellas Violeta Isfel y su ex novia Danna Paola y por eso la actriz de Élite decidió no quedarse callada.

Paola durante un breve momento en el que fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante se mostró feliz por su ex pareja Gómez, pero aseguró que son nada cercanos “qué bueno, me da mucho gusto [que se dedique al altruismo]... No [tengo contacto con él]”, dijo la artista.

Danna Paola. Fuente: Archivo

La actriz de la serie Élite se molestó cuando fue cuestionada por los medios respecto a los rumores en los que se decía que su novio Alex Hoyer la había violentado emocionalmente “ay amigos, de verdad! Estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, dijo Danna Paola.