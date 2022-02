La inesperada confesión de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar es una de las estrellas más cotizadas por la industria cinematográfica en gran parte del globo. Por estos momentos esta estrenando otra de sus obras llamada “Madres paralelas” estrenada el jueves en los cines y que el viernes 18 de febrero llegará al streaming, ví a Netflix.

La película de Almodóvar trata sobre la maternidad en dos mujeres de distintas realidades y generaciones, y también de la Memoria Histórica: Janis quiere abrir la fosa común en la que los franquistas sepultaron el cuerpo de su abuelo en la Guerra Civil española. Desenterrar y entender su pasado.

Pedro Almodóvar. Fuente: Archivo

En una larga entrevista que el afamado director español le brindo al diario argentino Clarín, se animó a hablar de todo. Por la historia de Pedro cualquiera diría que ya tiene una vida hecha, como profesional del cine ya consiguió todo lo que un cinéfila espera. Pero aparentemente en su vida personal no todo está completo.

Almodóvar tiene ya 72 años y sigue pensado que la paternidad le puedo llegar de un momento a otro “Yo a nivel biológico nunca quise tener hijos. Soy de una generación que empezó con los hippies y todo eso, y entonces pensábamos que traer hijos a un mundo tan cruel era una crueldad en sí misma. Entonces, en el momento en que pude tener, biológicamente, huí de ello”, dijo en la entrevista el cineasta.

“Pero sí recuerdo que cuando tenía como 40 años me entró una verdadera necesidad, pero una necesidad muy intensa de tener un hijo. Y no solo de tener un hijo, sino de tener un hijo de mi propia sangre. Cosa que me parecía absurda, porque era una incoherencia con respecto a la vida que yo llevo y a la persona que soy. Pero yo creo que hay un momento en el que la Naturaleza funciona más allá de lo que pienses” finalizó Pedro Almodóvar cerrando si la llegada de un hijo.