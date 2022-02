La escalofriante revelación de Aislinn Derbez que sorprendió a todos

Aislinn Derbez es una mujer con una memoria increíble. La actriz es elogiada por sus compañeros ya que nunca se olvida las letras y es muy estricta con su profesión. Pero parece que ese don no fue adquirido por los genes sino lo fue desarrollando con el tiempo.

La protagonista de “A la Mala” reveló en entrevista con su hermano Vadhir Derbez que ha perdido la mayoría de sus recuerdos de la infancia. La actriz dijo pensar que todo se debe a las malas experiencias que vivió durante sus primeros años de vida.

Aislinn Derbez. Fuente: Archivo

Tanto Aislinn Derbez como su hermano hablaron sobre lo que han tenido que vivir con padres famosos, es por ello que el actor preguntó a su hermana qué fue algo lo que más marcó su infancia, a lo que ella confesó que casi no tiene recuerdos de esa etapa.

“Fíjate que no me acuerdo de nada. Te voy a decir algo muy chistoso, sí tengo borrado de mis 0 hasta mis 15 años un buen. Te lo juro que tengo súper borrada mi infancia de 0 a 15, es impresionante lo borrado que lo tengo. Por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar, no puedo” revelo Aislinn ante la sorpresa de todos.

Aislinn Derbez y su papá. Fuente: Instagram @aislinnderbez

Pese a que no quiso pensar que sus papás tuvieron la culpa de que ella se sintiera así, sabe que tanto Eugenio como Gabriela Michel tenía una muy mala relación “Mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero estaban muy chiquitos, eran niños y estaban de la fregada y se llevaban fatal y eran un desmadre” finalizó Aislinn Derbez.