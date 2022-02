Esta es la canción más romántica que Marc Anthony compuso para su amor

Ante los rumores de que las canciones de Marc Anthony hayan sido dedicadas especialmente para sus exparejas, como Jennifer Lopez, el propio cantante lo ha desmentido. Sin embargo, dicho por él, todas son profundas y contagiosas, pero, hay una canción romántica que compuso para un solo gran amor.

Las canciones de amor de Marc Anthony ¿tienen dedicatoria?

Mucha gente y en especial, sus fanáticos seguidores, piensan que los grandes éxitos de Marc Anthony fueron dedicados a diferentes mujeres que pasaron por su vida. Por cierto, podría ser como pasó con “Ahora quién”, “Tu amor me hace bien” o “Valió la pena”, entre otras. Sin embargo, el cantautor puertorriqueño-estadounidense de 53 años respondió muy simpáticamente:

“La pregunta es ¿para cuál? Todo lo que tengo son 'exes'. Pero cada una se presta para una canción diferente. Algunas canciones se tratan de amor, de desamor”.

En la misma línea, para una entrevista especial que tuvo con su amigo, el locutor Enrique Santos, el cantante de boleros y baladas indicó que, por lo general, sus temas son más como narraciones y que eran simplemente canciones, pero ninguna dedicada a alguien en especial. “Son como historias cortas, no pienso en nadie en particular cuando grabó una canción”.

Asimismo, ante la misma incertidumbre, el salsero dejó muy claro su parecer y dijo cuál era, para él, el mejor remedio para sanar un corazón roto: “Tiempo. Va por etapas, dolor, enojo, negación, tienes que ir por todo el proceso”.

La canción más romántica que Marc Anthony compuso para su amor

Sin dudas, Marc Anthony ha demostrado en su trayectoria sentimental, que es todo un latin lover porque tiene una larga lista de guapas mujeres que ha conquistado. No obstante, dejó muy claro que no le interesaría revivir un amor en una canción. Eso sí, aseguró que hubo una canción que la compuso para su amor, su madre.

Aclarando que para quienes quieren saber más sobre su vida, ya lo conocen y no necesita plasmarlo en la letra de una canción, pero contó: “Tengo un tatuaje de una frase de mi mamá que dice ‘el que sabe no habla y los que hablan, no saben’… no es para que lo sepa el mundo, lo mantengo privado”.

Por otro lado, su padre, Felipe Muñiz, confesó que su hijo era un hombre muy apasionado: “No creo (que se vuelva a casar). Marc está disfrutando la vida. Me parece que las mujeres son el regalo más lindo que Dios le ha hecho a los hombres y él una vez dijo en una entrevista que era “un romántico empedernido”, así que salió a mí, porque también soy un romántico empedernido (risas)”.

Sin embargo, aunque el mismo cantante no haya confesado a qué mujer ni cuál fue su canción más romántica que compuso para su amor, “No me ames” se puede asegurar que fue la primera canción que le dedicó Marc Anthony a Jennifer Lopez y que terminaron grabando juntos en 1999.

