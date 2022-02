Michelle Salas alardeó su belleza y conquistó corazones en Instagram

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales con nuevos contenidos multimedia. La influencer de moda cuenta con una inmensa popularidad en las redes sociales, con más de 1.8 millones de followers en Instagram.

Hace unas horas, Michelle compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la diseñadora de moda desplegando toda su hermosura de frente ante la cámara. La bella azteca lució un elegante conjunto, de una reconocida marca de ropa, compuesto de una chaqueta y un minishort . Además, la azteca complementó su cabello recogido, lentes de sol claros y un delicado make up.

La letra G y un emoji de corazón marrón fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Michelle Salas para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la primogénita de Luis Miguel se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 15 mil corazones. Además, la latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida figura física y su look escogido.

Fuente: Instagram Michelle Salas

Por último, se habló mucho esta semana de la razón por la que sus hermanos menores, Miguel y Daniel no aparecen en público. La misma Aracely Arámbula explicó que esa determinación fue tomada por ellos mismos. “Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad” indicó la “Chule” sobre la decisión de sus hijos frutos de su relación con Luis Miguel.