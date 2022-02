Dulce María triunfa luego de tomar esta aventurada decisión

La cantante mexicana de 36 años, Dulce María, ha tomado una curiosa decisión que nadie se esperaba. Después de años de adquirir experiencia en el pop latino, se encuentra incursionando en nuevos géneros musicales y haciendo distintas colaboraciones con artistas. La estrella de la música ahora va por la industria brasileña junto a Farina y Mc Danny.

Una decisión acertada: Dulce María y un nuevo género musical

Durante una reciente entrevista, la joven cantante Dulce María, ex RBD, contó más detalles de cómo la llamaron y por qué está convencida de que fue una buena decisión. Agradecida, confesó que no lo dudó porque hay que ayudarse y unir las voces más que nunca a través de la música: “Que haya artistas como Rebecca que me inviten a cantar funk, que es algo muy diferente, cuando canto pop, me halaga; pero que me inviten a hacer otros géneros y ahora cantar con Farina, si escuchas Origen y escuchas Farina como que no hay forma de creer que pudiéramos trabajar juntas. Pero la música siempre es un puente para unirnos y más ahora como mujeres, me encantó”.

En la misma línea, narró: “Acepté esta colaboración porque es algo diferente, algo divertido que empodera a las mujeres”, dijo. “Me invitó Rebecca que es la dueña, digamos, de la canción. Porque ya tenían esta canción que se llama ‘Barbie’ con otras cantantes de Brasil. Pero Spotify hizo un proyecto de puros sencillos y, entonces, le dijeron a Rebecca que podía invitar artistas y ella me invitó a mí”.

Asimismo, contó que, algo que le gustó mucho, fue que propusieron extenderse a otros países y, por ello, invitaron a Farina, que le encanta lo que hace, ya que la colombiana también empodera a la mujer. “Me gustó porque era una colaboración más internacional”, afirmó Dulce María.

A pesar de que no sabía cómo le iría en esta inesperada decisión, se sorprendió al ver que la canción se terminó posicionando rápidamente en los primeros puestos: “Le ha ido súper bien a la colaboración; acaba de salir hace cinco días”. Por último, agregó que, actualmente, es la décima mexicana con más oyentes dentro de la plataforma de Spotify con su disco ‘Origen’.

Bravo por Dulce María que triunfa después de esta curiosa decisión. ¿A ti te ha gustado?