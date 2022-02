Shakira enseñó su rutina de ejercicios para lucir tan bien a sus 45 años

Shakira es sinónimo de éxito absoluto en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas en todas partes. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Sin embargo, en esta ocasión, la talentosa colombiana no es noticia por su música sino por un video que compartió hace algunas horas en sus estados de su cuenta oficial de Instagram. En los mismos se puede ver parte de la rutina de ejercicios que realiza a diario para verse tan bien a sus 45 años. La figura que posee la cantante colombiana acapara constantemente las miradas de sus seguidores.

Recientemente la intérprete de la canción "Loca" compartió en la mencionada red social un video de donde se la ve junto a su personal trainer que además cumplió años hace unos días. "I had my birthday workout AND birthday cake, now it’s your turn! Happy birthday @theannakaiser!" (Tuve mi entrenamiento de cumpleaños Y pastel de cumpleaños, ¡ahora es tu turno! ¡Feliz cumpleaños @theannakaiser!).

Así mismo, la bellísima cafetera, lanzó el año pasado la canción llamada "Don't Wait Up", que hasta el momento posee más de 44 millones de reproducciones en YouTube. Esto marca que es uno de los temas musicales más escuchados de esta segunda parte del año. Sin lugar a dudas el éxito de la bella colombiana parece no tener fin ya que cada vez que aparece en las redes marca tendencia entre sus fans.

Cambiando rotundamente de tema, en cuanto a su éxito musical, la talentosa colombiana recibió dos premios en los Latin American Music Awards. Los mismos fueron por la canción que realizó junto a Anuel AA llamada "Me gusta", que fue elegida como mejor canción pop, y como mejor artista pop femenina.