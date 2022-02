Qué opinó sobre Angelina Jolie la madre biológica de una de sus hijas

Angelina Jolie es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidenses, que es dueña de un brillante talento. Gracias a estos grandes dotes artísticos ha participado en grandes películas de Hollywood siendo así una de las actrices más queridas por el público mundial.

A sus 46 años de edad, la protagonista de "Maléfica" posee una espectacular belleza que a diario continúa cosechando seguidores de todas partes del mundo, que no paran de alabar a la talentosa artista. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente se llevó las miradas de todos en la alfombra roja de cada la premier de "The Eternals" a la que ella asistió.

El 2021 no empezó de la mejor manera para la exesposa del actor estadounidense Brad Pitt, ya que estuvo bastante alejada de todo el mundo y eso preocupó a sus seguidores. Por suerte, esto ya quedó atrás y los protagonistas de esta nueva película de Marvel están yendo a las diversas presentaciones de la misma por varias ciudades de todo el mundo, incluida ella. Este nuevo filme de superhéroes marca una nueva generación de films de la famosa empresa de comics.

En esta oportunidad, la actriz es tendencia por la declaraciones de la madre biológica de una de sus hijas, puntualmente de Zahara Marley Jolie-Pitt. Recientemente la progenitora de la mencionada hija de la actriz de Hollywood concedió una entrevista a Reuters. Allí Mentwabe Dawit afirmó que: "Nunca me rehusé a la adopción de mi hija por Angelina Jolie. Creo que mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo".

Además, la mujer originaria de Etiopía agregó que: "Angelina ha sido más una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que no la extrañe". En otra parte de entrevista confirmó que quiere recuperar el contacto con su hija sin desmeritar que la actriz tiene todo el derecho de seguir siendo su madre.