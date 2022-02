La verdad es que la hija no reconocida de Jorge Salinas es una cuestión no menor en la vida del actor, que tiene varias incógnitas sin resolver hace años. Fue precisamente su nueva pareja Elizabeth Álvarez, quien habló y contó cuál es toda la verdad.

La famosa hija no reconocida de Jorge Salinas fue producto de un amorío que tuvo el actor durante su juventud con Andrea Noli. No obstante, aunque en esos momentos la modelo le contó que él era el padre, Salinas decidió seguir con su vida y mantener en secreto su paternidad.

Sin dudas, esta verdad es lo que siempre ha generado polémica y drama alrededor de la vida del actor porque nunca se dieron a conocer los verdaderos motivos de su alejamiento.

Esta es la verdad detrás de Jorge Salinas y su hija no reconocida

Por más especulaciones y rumores que hayan circulado acerca de la hija no reconocida de Jorge Salinas, fue la actual esposa que por primera vez decidió salir a hablar de eso y tomar una postura, algo que le dio mucha esperanza a sus fans para que pueda retomar el diálogo.

“No es ajeno a mí porque yo estoy casada con Jorge” comenzó contando la actriz Elizabeth Álvez para una entrevista con Despierta América: “Yo respeto todo lo que suceda en estos acuerdos. Ojalá que pronto lleguen las partes implicadas a través del diálogo y la comunicación y resuelvan sus diferencias. Creo que nada sería más lindo que por el bien de todos los niños, todos los niños tengan todos sus derechos y sean felices”.

Asimismo, se sabe que la hija no reconocida que el actor habría tenido con Andrea Noli, nunca estuvo en su vida por un proceso legal al que ambos padres se sometieron y hasta que no sea mayor de edad, no cesará.

Por su parte, el actor se enfureció la última vez que habló sobre el tema y de Andrea Noli: “Es una cosa privada”, sentenció, sin dar lugar a una nueva pregunta.

Jorge Salinas y su familia con Elizabeth Álvarez

Mientras el asunto con su hija no reconocida se define, la actriz mexicana sigue teniendo su vida familiar con Jorge Salinas, con quien tienen sus mellizos Máxima y León.

Tras llevar casi más de 10 años de casada con Salinas, la actriz aseguró que sigue enamorada y se encuentra muy feliz por la familia que han formado. En la misma línea, aseguró que su marido es un buen hombre y padre, por ello está convencida que pronto se juntará con su hija.

“Él es un padre que ama a sus hijos, los adora. Eso es lo más importante. Amar y ser amado como hijo creo que es una bendición” confesó. Por esa misma razón, es que ha hecho lazos con sus otros hijos, productos de otras relaciones también. Por ahora, sigue pendiente el encuentro y la reconciliación con su hija no reconocida.

Quien es la hija no reconocida de Jorge Salinas

La hija no reconocida de Jorge Salinas se llama Valentina Noli y al parecer, ahora también tiene intenciones de acercarse al actor. La adolescente tiene 15 años y, según su madre, hasta el momento no ha necesitado de su padre, ya que ella le ha dado todo su amor y sustento económico. Sin embargo, Valentina ahora que está más grande no se rehúsa a la idea de entablar una relación estrecha con su papá. "FUENTE: La Verdad Noticias"

"La verdad no es como que me voy a morir si no lo hago (conocer a Jorge Salinas), pero tampoco me vendría mal si pasa. No es algo que lo necesite. Claramente, no lo necesito", explicó Valentina.

¿Crees que Jorge Salinas sea el culpable del distanciamiento durante años con su hija?