Esta es la razón por la que Danna Paola se enfureció en las redes

Danna Paola es una de las estrellas mexicanas con más proyección dentro del mundo del espectáculo. La joven de 26 años no solo se destaca como actriz y modelo sino también incursiona en el mundo de la música por lo que a la hora de entrevistarla se le puede preguntar varios aspectos ya que hay mucho para contar.

La ex protagonista de Élite fue entrevistada y posó en exclusiva para una revista que, según la propia Danna, solo se enfocó en “su nuevo aspecto físico”, haciendo que explotara en redes sociales contra ellos debido a que será la portada del mes de marzo de la revista, y el contenido estaba enfocado en asegurar que estaba “estrenando una nueva figura”, cuando para ella es un tema muy delicado desde hace algunos años.

Danna Paola en su faceta de cantante. Fuente: Archivo

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo”, inició el mensaje de Danna Paola en su cuenta de la red social Instagram done continuó “siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Pero siempre se me preguntan sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, agregó la actriz.

La actriz y cantante aseguró que durante muchos años los medios de comunicación le han hecho body shaming -humillación corporal- que consiste en ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona. “En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, escribió textual Danna.

El descargo en Twitter sobre el foco de la nota. Fuente: Red social

La actriz además compartió una fotografía que llevaba por pie de foto “Danna Paola sexy como nunca: La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People Chica”, a lo que respondió en su cuenta de Twitter: “Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, no, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”, finalizó.