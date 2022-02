Mon Laferte habló sobre lo que es ser madre por primera vez

Mon Laferte es una cantante chilena que con el correr de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes de la música latina. Esto principalmente se debe a que posee una voz única y cautivadora que a diario suma seguidores de todas partes. Sin embargo, en esta ocasión es tendencia en varios portales de noticias de espectáculos al compartir una feliz noticia en sus cuentas oficiales.

Junto a una foto que fue compartida hace algunas horas en su feed de su cuenta oficial de Instagram, la bella chilena anunció lo siguiente sobre lo feliz que está al ser mamá y de cómo lleva adelante esta primera experiencia en su vida: "Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo, esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!".

Recordemos que la talentosa morocha se hizo conocida mundialmente por la canción "Tú falta de querer". Donde en la versión en vivo de la misma aparece ella cantando con lágrimas en los ojos. Este tema musical se ha convertido en uno de los más escuchados de los últimos años ya que hasta el momento posee más de 320 millones de reproducciones en YouTube.

A mediados del 2020, Mon Laferte, abrió su galería de arte donde comparte su pasión por la pintura. En misma manifiesta todas sus experiencias que ha cosechado a lo largo de su carrera, donde retrata diversos momentos de su vida. Claramente la hermosa chilena es sinónimo de talento puro y es sin dudas una artista con todas las letras.

Finalmente, en uno de sus estados, la intérprete de la canción "Amor completo" compartió una fotografía de una de sus seguidoras dentro de la galería de arte Bahía Utópica que está ubicada en la ciudad de Valparaíso, Chile. Allí durante este mes y marzo respectivamente se está presentando una exposición de los cuadros de Mon Laferte.