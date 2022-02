Cómo es la relación de Tamara Falcó con Julio Iglesias

Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, es una reconocida socialité, aristócrata, cocinera, diseñadora de moda y colaboradora de televisión española, además de ser la ganadora de “Masterchef Celebrity”. Pero a todo esto hay que sumarle un título más, es familiar de Julio Iglesias.

Isabel Preysler, antes de su relación con Carlos Falcó, estuvo casada con Julio Iglesias, su primer esposo. Es de ahí que Tamara Falcó conoce al reconocido cantante y padre de Enrique Iglesias. Pero para ella el intérprete de “Mal acostumbrado” no es el exmarido de su madre, sino su “tío Julio”.

La relación no es mala, pero eso tampoco le impide a Tamara hablar al respecto de el cantante español más exitoso de todos los tiempos. En particular, una vez se refirió a él de la siguiente manera: "Tío Julio le puso los cuernos y por eso mami tuvo que abandonar, porque Tío Julio era incapaz de no ponerle los cuernos", explicó sin ningún tipo de reparo.

Todos los hermanos de Tamara Falcó

Algo crucial que resulta de suma importancia resaltar es que la socialité de 40 años tiene tres hermanos, fruto de la relación de Julio Iglesias con su mamá. Un punto que tienen en común y que los ha unido a través de los años.

Sus tres hermanos mayores son María Isabel (más conocida como Chábeli, nació el 1 de agosto de 1971), Julio José (que llegó dos años más tarde, el 25 de febrero de 1973) y Enrique Miguel (el último hijo de la pareja que llegó el 8 de mayo de 1975).

Después de que Isabel Preysler se divorciara de Julio Iglesias en 1978, se casó con Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, el papá de Tamara Falcó. Pero la relación no prosperó y finalmente se divorciaron.

En 1983 comenzaron a surgir rumores del supuesto romance entre Miguel Boyer, el ministro de economía socialista de ese entonces, e Isabel Preysler. En 1988, tres años después de que se los comenzara a vincular, contraen matrimonio. De esta relación nació la cuarta hermana de Tamara Falcó, Ana Isabel, que nació el 18 de abril de 1989.

Enrique Iglesias es el hermano favorito de Tamara Falcó

Entre todos sus hermanos, siempre se dijo que Tamara Falcó tiene un favorito, se trata de Enrique Iglesias, con quien se lleva seis años de diferencia. Siempre que surge la oportunidad, ella hace todo lo posible por estar presente en sus conciertos, incluso, cuando nació la tercera hija de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, voló a Miami para conocer a su sobrina casi instantáneamente.