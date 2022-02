Michelle Salas conquistó a todos con su gran hermosura

Luis Miguel, cantante mexicano, producto de la relación que tuvo con la modelo Stephanie Salas nació Michelle Salas. La influencer de 32 años continúa enamorando y conquistando a todos sus fanáticos con su hermosura.

Foto Instagram: @michellesalasb

Salas, la hija del Sol de México no ha tenido una relación cercana con su padre ni desde que era chica ni mucho menos de adulta. En la última temporada que se estrenó en Netflix que retrata la vida del cantante mexicano, Michelle mostró su disconformismo por su aparición en la serie. La influencer había manifestado que no dio el permiso para que se use su imagen y se molestó por la manera en la que sexualizaron a su personaje, con solo 19 años. Además, sobre esto dijo: “Es mi vida personal, mi infancia y mi identidad. Yo no permití que usaran mi imagen y nombre”.

Michelle Salas nació en el año 1989, cuando Luis Miguel tenía tan solo 19 años de edad. Si bien se encargó de que nunca le faltara nada a su hija, no le dio su apellido y es por eso que lleva el de su madre Stephanie. Con quien si mantiene una buena relación es con el resto de sus hermanos, Miguel y Daniel.

Salas se ha convertido con el tiempo en una reconocida modelo e influencer de toda Latinoamérica y a través de sus redes sociales, se encarga de compartir consejos de belleza para sus seguidores y de demostrar lo último en el mundo de la moda.

Foto Instagram: @michellesalasb

El último posteo de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel se la ve posando sobre unas escaleras con un jean de tiro corto y un saco elegante. Lo hizo para promocionar una conocida marca de pantalones. La influencer, de 31 años, tiene más de un millón y medio de seguidores a quien cautiva día a día con su hermosura.