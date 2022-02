La bioserie de Vicente Fernández revelará todos estos detalles ocultos

Don Vicente Fernández es uno de los músicos mexicanos más queridos, no solo en su país, sino en todo el mundo. Su muerte trajo mucha tristeza y abrió muchas posibilidades dentro del mundo del espectáculo, como la creación de dos series inspiradas en su vida.

Hasta el momento se han anunciado dos proyectos basado en la vida del “Charro de Huentitán": una autorizada por la familia y la “prohibida”, que no se ha frenado hasta el momento y continúa firme.

“El último rey”, la biografía no autorizada de Vicente Fernández

Olga Wornat, la escritora argentina radicada en México desde hace ya muchos años, comenzó a escribir una biografía sobre Vicente Fernández mucho antes de su enfermedad y muerte. A través de su trabajo lo que busca es mostrar a la persona detrás del artista que conquistó miles de escenarios, incluyendo sus momentos más oscuros.

En su relato se cuestionan los mensajes machistas que transmiten sus canciones, que más allá de la época no se escucharían tan "bonitas" si no estuvieran entonadas con su hermosa voz. Pero uno de los puntos más que tendrá la serie protagonizada por Pablo Montero no tendrá nada que ver con la música, sino que se enfocará en cuando el “macho mexicano” se quebró por completo al enterarse que habían secuestrado a su hijo Vicente Fernández Jr.

De hecho, es en ese momento en el que comienza el relato, en el momento de su vida que todo cambió por completo en la vida del cantante. Desde ese punto se comenzarán a contar sus orígenes hasta llegar hasta sus últimos días.

¡Lo que la familia Fernández no quiere que se sepa!

Uno de los puntos que más tiene preocupados a Vicente Fernández Jr. y Alejandro, es que se va a mostrar la identidad de Gerardo Fernández, el hijo menos conocido de Vicente Fernández y Doña Cuquita.

Él es algo así como la “oveja negra” de la familia pues tiene una pésima relación con sus hermanos, se lo ha vinculado con el narcotráfico e incluso han llegado a decir que estuvo involucrado en el secuestro de su hermano.

De hecho, mientras Olga Wornat recababa información de Gerardo, en más de una ocasión le advirtieron que se trataba de una persona peligrosa y que debía de tener mucho cuidado.

La autora ha dicho en más de una ocasión que ella no busca ensuciar a Vicente Fernández ni a su familia, solamente quiere contar la historia de vida de uno de los mayores exponentes de la música mexicana tal y como fue.

¿Qué opinas de la bioserie “prohibida” de Vicente Fernández?