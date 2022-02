Pasaron más de 10 años desde que la actriz Carmen Villalobos le dio vida a Catalina en la exitosa telenovela “Sin senos no hay paraíso”. Pasa el tiempo y se ve que los años no le pasan a la actriz colombiana porque sigue guapísima . Entérate qué edad tenía en ese momento.

¿Qué edad tenía Catalina en Sin senos no hay paraíso?

La actriz Carmen Villalobos tenía 24 años cuando protagonizó la primera temporada de Sin Senos No Hay Paraíso en el año 2008, en el papel de Catalina Santana, una hermosa joven que fue deslumbrada por los lujos que prometía el mundo del narcotráfico.

La oportunidad de darle vida a Catalina Santana en Sin Senos No Hay Paraíso, le permitió a Villalobos, alcanzar la fama internacional. Fue Telemundo quien publicó a través de su página: “gracias a esta magistral interpretación, Carmen firmó contrato exclusivo con Telemundo y desde ese momento, su rostro se ha convertido en portada y en uno de los más queridos por el público”.

Carmen Villalobos: la protagonista de Sin senos no hay paraíso

Carmen Villalobos nació un 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Debutó en la televisión a los 16 años en un programa infantil. A los pocos años, hizo su primera telenovela “Amor a la Plancha” y así, gracias a su talento, continuó trabajando en otras novelas.

De esa manera, es que le llegó el papel tan esperado que, sin dudas, marcó su carrera. Obtuvo su primer protagónico en Sin Senos No Hay Paraíso, la versión de Telemundo, como Catalina, una joven inolvidable.

“Los sueños que tenía cuando empecé en la actuación los he superado y nunca me imaginé estar en este momento de mi vida con tantos proyectos”, comentó en una oportunidad Villalobos. “Han sido 15 años de carrera que me han costado, que he trabajado durísimo que no me han regalado absolutamente nada y todo a costa de mi esfuerzo, dedicación y disciplina”.

Tras la última y tercera temporada, Carmen Villalobos siguió siendo la protagonista elegida. Volvió como Catalina, pero más grande. En su Instagram, publicó una fotografía vistiendo el mismo uniforme de colegiala que usó en el 2008 y escribió:

“Les cuento que hoy he tenido que grabar varias escenas recordando el pasado y les confieso que me encanta porque recuerdo todos esos bellos momentos que vivimos hace 8 años en esta súper historia. Aquí con el uniforme de colegiala que usaba mi Cata Santa, hace mucho que no me lo ponía”.

Lo cierto, es que era muy joven la primera vez que se la vio en Sin senos no hay paraíso, pero parece que el tiempo no transcurre para ella. De hecho, actualmente tiene 38 años y muchos dicen que se la ve igual y hasta mucho más bella. ¿Tú que crees?