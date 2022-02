Así es la polémica relación de Espinoza Paz con el narcotráfico

Para una entrevista reciente con Jorge Ramos, Espinoza Paz confesó que siempre tuvo una buena relación con la gente del narcotráfico. Habló de cómo lo contactan y detalló por qué siempre aceptó.

Polémica relación de Espinoza Paz con el narcotráfico

Aunque pocos puedan comprenderlo, el cantante Espinoza Paz confesó que la relación que tiene con el narcotráfico siempre se ha dado en buenos términos. Por ello, es que siempre fue a cantar donde lo han contratado, ya que lo han tratado bien.

Durante una entrevista exclusiva para el programa “Al Punto” con Jorge Ramos, Espinoza detalló también cómo es que lo contactan y el hecho de que siempre ha tenido que aceptar. Por su parte, Ramos le preguntó si el negocio ya no es grabar discos sino ir a presentaciones en vivo: “¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha? Toques para los 15 años o para la esposa” le preguntó.

“No, pues te hablan. Tienes que decir que sí porque si no, tienes que ir de todas maneras” le respondió Paz y añadió “yo no sé por qué la gente se asusta, es bien sencillo: yo divierto a las personas, mi trabajo es la música, pero también hay doctores que se los llevan a fuerza”.

En la misma línea, también dijo: “Nosotros nos dedicamos a hacer música y a contar nuestra vida. Ellos se llevan lo que necesiten, no precisamente músicos, te hablan y te dicen 'oiga lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar. Yo quiero que venga, si no viene yo voy por usted'”.

De esa manera, es que esta polémica relación que tiene con el narcotráfico demuestra que no siempre querría ir, pero tampoco tiene mucha posibilidad de elegir. Así también, aclaró que les responde que no vayan por él, que él va al lugar donde deseen.

Más allá de todo lo que se pueda pensar de este tipo de relaciones, Espinoza hizo hincapié en que siempre, al final de cuentas, lo tratan como uno más. Al menos, aclaró, en su caso.

“Yo voy, pero te tratan bien a final de cuentas. En mi caso, siempre me han tratado bien”. ¿Estas de acuerdo con la relación que tiene Espinoza Paz con el narcotráfico? ¿Qué opinas al respecto?