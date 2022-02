Esta es la canción que hizo famoso a Espinoza Paz

Isidro Chávez Espinoza, popularmente como Espinoza Paz, hizo todo lo que tuvo a su alcance e incluso más para lograr el éxito, como músico, cantante y compositor, que tiene hoy en día. Trabajó mucho hasta finalmente pudo posicionarse dentro de las listas de los temas más escuchados.

Los fanáticos de Espinoza Paz seguramente recuerden temas como “Amarme y quererme”, “Si cortamos”, “Te vas acordar de mi” y “Prohibido perder” de su primer disco “Prohibido perder”. Pero fue recién en su tercer trabajo como solista que logró el reconocimiento que todo artista sueña.

¿Qué canción hizo famoso a Espinoza Paz?

En el 2008 lanzó su tercer disco bajo el nombre "El Cantautor del Pueblo", de la mano de Universal Latino. Este proyecto lo aprovechó para relanzar canciones que ya había incluido en sus discos anteriores, como "El celular" y "Amigo con derechos", y además sumó cuatro temas inéditos, entre los que se encuentra el tema que consagró a Espinoza Paz como un cantante dentro de la música mexicana.

Se trata de "El próximo viernes", canción que lanzó en mayo del 2009, y en cuestión de semanas alcanzó el puesto número 14 en la lista "Hot Latin Tracks" de Billboard. Tal fue el éxito que decidió crear varias versiones de la misma con el fin de poder llegar aún a más gente. Es por esto que lo puedes escuchar en banda, radio remix y acústico. Incluso, ese mismo año, Thalía decidió grabar la canción "El próximo viernes" para incluirla en su exitoso álbum pop “Primera fila”.

Espinoza Paz prepara su vuelta a los escenarios

A los artistas les cuesta tanto llegar a la cima que una vez que lo logran hacen todo lo posible por mantenerse ahí todo el tiempo que se pueda. Pero, para toda regla existe una excepción, tal es el caso de Espinoza Paz que después de disfrutar del éxito decidió alejarse de los escenarios.

El cantante y compositor sinaloense se mantuvo mucho tiempo “fuera” de la música, más bien fuera del ojo público. Pero el año pasado decidió volver tras recibir una propuesta del propio Güero Casto para componer el tema principal de la telenovela “La Desalmada”.

Pero su participación dentro de este gran éxito de la televisión no se limitó a la música. También participó en algunos capítulos interpretando a Espinoza, un joven talentoso que busca salir de su pueblo y trabajar de su música. "Me gusta componer, me gusta producir y me gusta el escenario", afirmó Espinoza Paz durante una reciente entrevista. Lo que nos deja en claro que continuaremos sabiendo de él de alguna manera u otra.