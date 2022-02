¿Quién es el ex esposo de Manuela González?

Si sigues a la actriz colombiana Manuela González en sus redes sociales seguramente habrás notado que tiene una hermosa familia junto a su esposo Andrés Vasco, con quien tuvo dos hijos: Alma y Pedro. Pero, antes de esta hermosa historia de amor de 10 años, ella estuvo casada con otro hombre muy conocido.

Ya pasaron muchos años, es por eso que casi nadie recuerda que Manuela González estuvo casada con su ex esposo Diego Vivanco, un guionista y libretista argentino muy exitoso y reconocido en Colombia por su larga trayectoria en el cine como en la televisión.

La realidad es que no se sabe mucho sobre la relación que tuvieron González y Vivanco, ni los motivos por los que decidieron solicitar el divorcio. Lo que sí queda en evidencia a través de sus respectivas redes sociales es que los dos rehicieron sus vidas y formaron hermosas familias.

La historia de amor de Manuela González y Andrés Vasco

En noviembre del 2021 Manuela González y Andrés Vasco cumplieron diez años juntos. Fue por ese motivo que su él decidió sorprenderla con un viaje totalmente sorpresa.

En aquella ocasión la actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que su pareja le había dicho que armara las maletas porque se iban de viaje. No le dijo el destino ni le contó ningún tipo de detalle, solamente la guío con lo que tendría que empacar para estar preparada.

“Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir; ‘no, que no te falte esto, que no te falte lo otro’ y no sé si lo hizo para despistarme”, relató Manuela González a través de su Instagram.

Andrés Vasco logró mantener en secreto el destino hasta llegar al aeropuerto, fue ahí cuando la actriz de El señor de los cielos comenzó a llorar al enterarse que viajarían a París, la ciudad del amor. Para ella todo era perfecto y emocionante, pero no se imaginaba que lo mejor estaba por venir.

Ya en París, cuando estaban disfrutando de una cena, Andrés Vasco aprovechó la ocasión para hacer la gran pregunta y pedirle que se casara con él. Ella sin dudarlo dijo que sí. "Y me dijo que sí. Yey, y ahora si se viene lo bueno. Te amo y te amaré por siempre”, escribió Andrés Vasco junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a Manuela González luciendo su gran anillo de compromiso.

¡Una hermosa historia de amor!