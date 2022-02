Los verdaderos motivos de la separación entre Carolina Guerra y Diego Cadavid

Aunque Carolina Guerra, actualmente está felizmente casada, hay momentos pasados que no se pueden olvidar. El suyo, precisamente fue con el también actor, Diego Cadavid, y ella misma en su momento contó los verdaderos motivos de su separación.

Los motivos de la separación entre Carolina Guerra y Diego Cadavid

“No terminamos por una infidelidad. Fue una reunión de muchos factores. Siento que de todas maneras eso iba a pasar. Los dos no somos bobos y, al final, sí hubo una situación en que nos sentamos y hablamos, como una negociación”, explicó en ese momento ella.

De esa manera, la actriz Carolina Guerra también enfatizó que los motivos de su separación se los iban a guardar para ellos. No obstante, aseguró que todo ya estaba bien, de hecho, hacía muy poco se había cruzado con Diego y éste le presentó a su nueva pareja. Aseguró que no fue un momento incómodo, por el contrario, tuvieron tiempo de “adelantar cuaderno” y hablar solo de trabajo.

En la misma entrevista dijo: “Él está feliz y yo también. No es posible dejar de querer a una persona a la que se amó tanto. Se acabó, porque se tenía que acabar. Son decisiones que se toman por amor propio”. En cuanto a todos los rumores de infidelidad o de terceros en discordia, Guerra negó absolutamente todo y enfatizó en que la separación fue rápida, ya que nunca se habían casado como todos decían.

En la misma línea, Carolina afirmó que nunca se casó con Cadavid, pero confesó que él le pidió matrimonio y lo único que hicieron, fue irse a vivir juntos. No obstante, no se puede dejar pasar por arriba los rumores de que Cadavid, en esos momentos, sufría problemas de depresión.

La vida hoy de Carolina Guerra

La actriz Carolina Guerra actualmente tiene 35 años y, junto a su esposo David Reuben Jr, hace muy poco, le dieron la bienvenida a su hijo que nació el 24 de diciembre del año pasado.

Aunque la colombiana usa sus redes sociales, es muy precavida con su vida privada. Y en esta oportunidad, tras compartir el nacimiento de su hijo junto a su esposo empresario, un dato curioso que les llamó la atención a los internautas, fue que estaba maquillada el día del parto.

Rápidamente, ese suceso generó múltiples comentarios y ante las críticas, ella misma respondió con un contundente mensaje: “No, amiguis, no me maquillé para ir al hospital ¡Hasta allá no me llega la vanidad! Estaba en plena sesión fotográfica y me tocó salir corriendo de emergencia al hospital. Mi hijo se adelantó tres semanas ¡Igual el glamour de esa foto no me duró mucho!”.

Muy hermética y reservada como de costumbre, Guerra no publicó más nada hasta que fue su esposo, el empresario David Reuben Jr. quien compartió una tierna foto de ella y su hijo:

“¡No puedo imaginar lo que podría haber hecho por el universo para recompensarme con esta pequeña pepita y la mamá más hermosa, natural e impresionante del mundo!”.

¿Qué otros rumores recuerdas de la mediática separación entre Carolina Guerra y Diego Cadavid?