Marco Antonio Solís compartió una foto de su esposa que demostró lo hermosa que luce actualmente

Marco Antonio Solís se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes del mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. Y en esta ocasión, no es tendencia por su música sino por su vida personal.

Recientemente, el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido" compartió una foto de su esposa Cristy Solís que demostró lo hermosa que luce actualmente. En la misma se puede apreciar que los años no pasan para ella ya que su figura y belleza acaparan las miradas de sus fans. En la foto, la ex modelo cubana aparece luciendo un vestido de tonos rojos que enalteció su silueta.

Por otra parte, en cuanto a su carrera musical, Los Bukis anunciaron la gira 2022. Con una imagen de ellos y un mensaje que dice lo siguiente: "UNA HISTORIA CANTADA, MEXXIICO". Así se titula la misma, que comenzará el 3 de septiembre y que contará por el momento con cinco presentaciones por diversos estadios del país azteca.

Además, paralelamente a esta noticia, Marco Antonio Solís informó las nuevas fechas donde se presentará en los primeros conciertos como solista de este año. El Buki demostrará todo su talento en diversas ciudades de Estados Unidos. Esta primera gira se titula "Qué ganas de verte" World Tour 2022 y comenzará el próximo primero de abril en la localidad de Phoenix, Arizona.

Marco Antonio Solís ha mostrado en diversas imágenes lo bien que se encuentra físicamente a pesar de su edad. Es que hace poco más de un mes, puntualmente el pasado 29 de diciembre, el famoso cantautor mexicano cumplió 62 años. Sin embargo, en sus redes deslumbra a todos con lo bien que está actualmente.