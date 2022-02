La hermana de Karol G conquistó a todos con su gran hermosura

Katherin Giraldo, media hermana de Karol G, volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica en las redes sociales tras su furioso descargo. Recordamos que la colombiana reaccionó en su perfil de Instagram luego de recibir varias críticas hacia su cuerpo.

“Un (emoji de durazno) Muy Latino! y Muy Natural Ya Que Veo Tanto Criticó Atacado y Preocupado Por Mis Kilos De Más y La Celulitis! Déjenme Contarles Que Estoy Tan Ocupada Facturando Que No Me A Quedado Tiempo De Entrenar, Pero Eso Me Encanta! Y Saben Porque??Porque La BELLEZA NO Es Solo La Del Cuerpo! No Hay Nada Mas Excitante Que Una Mente BRILLANTE. Y Pa Mi Esos Estereotipos Y Patrones De Perfeccionismo Ya Están Mandados A Recoger! Así Que Bebé Mejor Deja La Pobreza Mental Que Se Esta Viendo Reflejada En Tu Vida Real!!!” fue el extenso mensaje de desahogo de Katherin.

Hace unas horas, Katherin Giraldo publicó cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran cantidad de sus miles de followers de todo Sudamérica. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su hermosura ante la cámara para una promocional sesión de fotos. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un ajustado body de encaje de color negro. La latina complementó su look con grandes aretes, un reloj deportivo, un delicado make up y su cabello con efecto húmedo.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

“Sentimiento, Elegancia y Maldad” fue el corto y promocional texto que eligió Giraldo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hermana de Karol G recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 3 mil corazones. Además, la influencer recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su look y su espléndida figura física, de parte de sus más fieles followers.