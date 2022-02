Esta fue la película por la que Jennifer Lopez no cobró ni un dólar

Jennifer Lopez no cobró ni un solo dólar por una de sus películas y al día de hoy, sigue considerando que su decisión fue muy acertada. Orgullosa por haberlo hecho, contó detalles de por qué le fascinó tanto su papel en la película "Estafadoras de Wall Street". Entérate de cuál fue el motivo.

Es una realidad que a nadie le asombra que, a esta altura de su carrera y a sus 52 años, la actriz y cantante Jennifer Lopez no necesita trabajar para aumentar ni su cuenta bancaria ni su lujoso estilo de vida. Asimismo, en cuanto a su estatus, la estrella del pop siempre ha cobrado un salario muy alto por cualquier tipo de participación que haya aceptado. Sin embargo, en esta oportunidad, para una película en especial, JLo no ha cobrado ni un solo dólar.

Se trata particularmente de la película “Estafadoras de Wall Street”, donde la actriz y cantante fue una de las protagonistas. Cabe recordar que esta cinta fue un film sobre un grupo de strippers que estafaban a sus clientes millonarios. Llamativamente, su rol en ese momento le resultó tan tentador, al punto de que aceptó hacer su personaje gratis:

“No me han pagado un pastón por la película. La hice gratis y además la produje” reveló JLo. Cabe destacar que al no haber sido una gran producción de alto presupuesto, Jennifer Lopez no solo no cobró su sueldo, sino que la promocionó por su participación especial, lo que claramente, la hizo viable.

La noticia sorprendió a más de uno, y aunque se sabe que la actriz es bondadosa, en esta oportunidad tuvo que poner dinero de su propio bolsillo.

Por qué Jennifer Lopez no cobró ni un dólar en “Estafadoras de Wall Street”

Aunque se pueda comprender que la "Diva del Bronx" no necesite aumentar sus ingresos, ante esta noticia, muchos se preguntan por qué lo hizo. Tanto el hecho de no querer cobrar nada por su rol en el filme, como el haber puesto plata de su cuenta fueron porque había quedado fascinada con el guión de la cinta.

“Preferí confiar y apostar por mí misma porque, como decía Jenny from The Block, hago lo que quiero, pero sobre todo hago lo que amo”. Claramente, luego de ver los números de dicha película, se puede asegurar que su intuición no falló. La decisión de trabajar en la película “Estafadoras de Wall Street” y no cobrar ni un dólar, podría llegar a ser una bisagra en su carrera, porque rápidamente se vieron los frutos de su sabia decisión.

Cabe destacar que la Diva del Bronx –luego de su participación en el largometraje- ha sido nominada a un Globo de Oro. Asimismo, no es la primera vez que es una de las candidatas a ganar premios por su destacado trabajo, ya que también estuvo nominada a los premios del Sindicato de Actores y, según indicaron algunas fuentes, estuvo muy cerca de una nominación al premio Oscar.

Esta vez, dejó muy claro que en la vida, hay cosas que el dinero no puede comprar y para ella, es su prestigio.

¿Qué opinión te merece la actitud de Jennifer Lopez?