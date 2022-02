Así fue como Kanye West le arruinó la noche a Taylor Swift

Hace más de diez años se vivió uno de los momentos más incómodos de los VMA. Fue cuando Kanye West irrumpió en el escenario mientras Taylor Swift intentaba agradecer su premio al “Mejor Video de una Artista Femenina” y le dijo: "Te dejaré terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos!”.

Lo que sucedió en los VMA de 2009 ayudó a definir a Twitter como el motor de conversación que es hoy. La historia presagiaba la eventual transformación de Kanye West en un villano de la cultura pop y estableció la narrativa de que Taylor Swift siempre sería una víctima de la cultura pop, para bien o para mal.

Esto es exactamente lo que sucedió entre Kanye West y Taylor Swift

Kanye West llegó a la alfombra roja de los VMA 2009 con una botella de Hennessy en la mano. En las imágenes de la alfombra roja en Getty Wire se puede ver cómo el nivel de la botella desciende gradualmente a medida que pasa por la alfombra.

El cantante no se presentó esa noche, pero fue nominado en varias categorías y estaba sentado en la primera fila. Según el relato de las personas presentes, pasó la botella a otras celebridades mientras esperaba que comenzara el espectáculo.

Taylor Swift llegó a la alfombra roja en un elegante carruaje de Cenicienta de cristal con forma de calabaza, luciendo un vestido plateado brillante. Estaba en el proceso de pasar de la escena de la música country al pop convencional y, por primera vez, había sido invitada a actuar en los VMA para cantar "You Belong With Me". También estaba nominada a un premio por el video "You Belong With Me".

Toda su llegada y la vestimenta que había elegido eran una referencia deliberada: Taylor Swift era Cenicienta, y los VMA eran el baile en el que podía hacer su entrada al mundo de la música pop.

La artista juvenil fue nominada en una sola categoría, “Mejor video de una artista femenina”. Su gran competidora fue Beyoncé, cuyo video de “Single Ladies (Put a Ring On It)” fue uno de los más aclamados del año. Pero, Beyoncé también estaba nominada para el premio más prestigioso de la noche, el Video del Año, para el cual Taylor Swift no fue nominada.

Así que, cuando Taylor Swift ganó el premio al “Mejor Video Femenino”, antes de que la ceremonia llegara a su primera pausa comercial, la mayoría de la gente no interpretó que Taylor había superado a Beyoncé, sino que Beyoncé tendría su momento estelar más tarde en la noche.

Taylor Swift subió al escenario con su vestido plateado de Cenicienta para recibir su premio de manos de Shakira. "¡Muchas gracias!" ella dijo. “Siempre soñé con cómo sería ganar uno de estos algún día, pero nunca pensé que realmente sucedería. Yo canto música country. ¡Así que muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un premio VMA!".

Fue entonces cuando Kanye West saltó de su asiento de primera fila, subió al escenario y le quitó el micrófono de la mano. "Yo, Taylor, estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar", dijo. “¡Pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos!”. Las cámaras enfocaron inmediatamente a Beyoncé, que miraba el escenario con la boca abierta, totalmente sorprendida.

La multitud comenzó a abuchear. Kanye West se encogió de hombros y le devolvió el micrófono a Taylor Swift mientras salía del escenario, ella lo tomó y se quedó en silencio, con los labios fruncidos y el cuerpo tenso, mientras la audiencia no paraba de gritar.

Kanye West regresó a su asiento durante la pausa comercial, y Pink se acercó a él y lo regañó. Pocos minutos después, se acercaron a invitarlo a que se vaya. Mientras que, detrás del escenario, tanto Taylor como Beyoncé se pusieron a llorar desconsoladamente.