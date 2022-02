Desde el sillón, la ex de Luis Miguel deslumbró a todos con su hermosura

Luis Miguel, cantante y productor mexicano de 51 años, además de caracterizarse por tener una privilegiada voz, ha tenido a lo largo de su vida, muchos romances que han dado que hablar. Su ex pareja, Mollie Hannah Gould se encargó de encender las redes sociales a través de una espectacular foto.

Foto Instagram: @foreveramollie

Han sido muchos los episodios en la vida de Luis Miguel. Comenzó su carrera cuando era tan solo un chico y con el correr de los años se transformó en el Sol de México. Cuando el artista recién iniciaba su carrera, Juan Gabriel le regaló a Micky la canción “Mentira”. Pese a que nunca trabajaron juntos y no forjaron una gran amistad, desde ambas partes siempre hubo palabras de admiración.

El hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, reveló en una entrevista porque no frecuenta a su hermano mayor: “No tenemos 20 años como antes y cada uno tiene sus ocupaciones y eso impide que nos veamos con frecuencia”. Además, agregó: “Nosotros somos mundiales, estamos en un lado y en otro y no puedo decir exactamente donde vivimos. No puedo decir los secretos de estado”.

Foto Instagram: @lmxlm

Por la vida del Sol de México pasaron muchas mujeres y una de ellas fue Salma Hayek. Sin embargo, hay que aclarar que no como novia sino como acompañante de un importante evento como lo fue la entrega de los Premios Oscar en el año 1997. En aquel entonces, la carrera de la actriz mexicana comenzaba a despegar y es por eso que fue acompañada por su amigo Luis Miguel, tal como lo afirmó ella varios años después.

Quien sí fue pareja de Luis Miguel fue Mollie Hannah Gould. La corista estadounidense de 21 años se encarga de demostrar que es una de las mujeres más bellas del mundo y en esta ocasión lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, con más de 78 mil seguidores, con una foto en la que se la ve con un sensual vestido corto y desde el sillón. La joven se llevó todos los suspiros.