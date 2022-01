El último video viral de Adamari López

Aunque la carismática actriz y conductora Adamari López es una de las famosas más queridas dentro del mundo del espectáculo, eso no ha impedido que haya sido –en varias ocasiones– el blanco de críticas. No obstante, la puertorriqueña, con su último video viral, dejó en claro que no les da importancia.

De hecho, esta vez usó las redes para responderle a varios de los haters que le han hecho comentarios malintencionados sobre su persona y, mucho peor, sobre su descenso de peso.

Muy divertido: El último viral de Adamari López

En esta ocasión, la actriz decidió interactuar publicando un divertido video en su cuenta de Instagram. Se la vio bailando y, al mismo tiempo, enviando un mensaje directo a sus haters.

La canción que eligió y que se escucha de fondo es 'Title' de Meghan Tranior, pero, lo más divertido es la parte específica del video en la que dice: "Pero si crees que quieres intentarlo. Entonces considera esto una invitación a besarme el trasero. Adiós".

Cabe destacar que, aunque en la descripción del video la conductora solo escribió: "Actitud de martes ¡a divertirse!", esta vez, como en más de una ocasión ya lo hizo, se lo ha dedicado especialmente a quienes siempre la critican.

FUENTE: Heraldo USA

Críticas por todos lados: Nadie le cree a Adamari López

Cabe recordar que, a fines de 2021, un comentario en especial de la cantante Olga Tañon puso a la famosa conductora en el ojo del huracán. Habló acerca de su pérdida de peso, asegurando que Adamari se había realizado un “balón gástrico” para controlar su peso.

Lo que más sorprendió es que, en ese momento, no respondió nada sobre lo que dijo la cantante. De hecho, no fue desmentido ni confirmado por la conductora. Mientras, se puede creer que sí le respondió cuando publicó un video bailando “justamente” la canción de Tañón: "Que me digan lo que quieren".

Ante dicha situación, muchos de sus seguidores comenzaron a criticar a Adamari López tachándola de mentirosa por promocionar un estilo de vida saludable y no contestar contundentemente.

¿Crees que será cierto lo que dicen?